卓永興稱台灣條件反射式拒一國兩制　促反省是否理智：可有出路？

政務司副司長卓永興出席「一國兩制」論壇，表示台灣應深刻反省「條件反射式的抗拒『一國兩制』，是否理智和真的可以為台灣找到出路」。他說，國家主席習近平的「七一」講話展示了中央對堅持實踐「一國兩制」的決心和支持，亦為推進「一國兩制」的實踐提供燈塔及標竿。他引述全國政協副主席、前特首梁振英指香港「是台灣的好榜樣」，自己十分贊同。



十分贊同香港是台灣的好榜樣

卓永興指，習近平在香港回歸25周年之際，對香港實踐「一國兩制」作出重要指示，提出了很多經驗證的歷史規律和實踐「一國兩制」的重要理論，權威性地消除外界對「一國兩制」是否只剩下25年時間的疑慮。港府必定以習近平所囑咐的「四點希望」為施政依歸，維護國家安全和落實好「愛國者治港」原則，推動良政善治的新格局。

他指香港成功實踐了「一國兩制」這個富創見和遠見的管治制度，正如主任港澳辦夏寶龍所言，是長期戰略、不是權宜之計。他又引述國台辦主任劉結一撰文提出，中央願意以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一，而「和平統一、一國兩制」正是解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式。