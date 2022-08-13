8.14起衞生打黑　研食肆扣分、亂拋垃圾加辣　卓永興否認嚴刑峻法

政府明日（14日）起展開打擊衞生黑點計劃，政務司副司長卓永興表示，高度關注鼠患問題，但由於過往各部門職責不清、工作不到位，滅鼠工作成效不彰，成本效益不高，未來會在夜間捕鼠，也會轉用新型捕鼠工具，並加強員工培訓。另外，他稱會與港大制訂綜合鼠患指數，希望更有效反映實際情況。



與港大訂綜合鼠患指數 不敢承諾老鼠盡滅

卓永興在電台節目上指，新政府成立「地區事項統籌工作組」，經開會後已有頭緒如何處理鼠患問題，會加強員工培訓，教導他們捕鼠方法，例如要細心觀察老鼠習性，適時轉換捕鼠位置。他說，目前鼠患指數是根據老鼠咬噬鼠餌生番薯的頻密程度計算，若老鼠不咬噬生番薯，便不能反映真實情況，因此會與港大制訂新的綜合鼠患指數。

他說，人類與老鼠共存多年，不敢承諾將來老鼠會絕跡，「全世界都係咁」，但政府一定會設渠道處理市民投訴，尤其是屋邨居民。他說，首階段計劃為期三個月，是希望三個月內市民會看到成效，其後政府會繼續相關工作，「唔係做三個月騷就偃旗息鼓、鳴鼓收兵。」

食肆扣分、亂拋垃圾研加辣 卓：非嚴刑峻法

卓永興指，目前食肆扣分制的上訴機制缺乏效率，「上訴完又上訴」，甚至有被罰停業數日的食肆，選擇在農曆新年才停業，政府會研究加強食肆扣分制，強調政府並非實施嚴刑峻法，而是希望大家共同承擔清潔香港的責任。他又指，政府將檢視亂拋垃圾罰款1,500元的成效。

近年不時出現「垃圾屋」個案，卓永興則說，根據法例，需要政府人員目睹情況，到法庭申請手令後才能入屋調查，當局正與律政司研究批出手令的標準。他說，政府也會加強與投訴人和居民的聯繫，協助蒐證工作，會審視用市民提供的證據能否取得法庭手令，若不能夠的話會研究修例。