舊油麻地警署100周年首開放　鄧炳強蕭澤頤新舊一哥被麻纜吸引

警方為慶祝香港特別行政區成立25周年暨舊油麻地警署建成100周年，今（6日）起一連兩個周末（8月6及7日、13及14日）辦開放日，首度開放該警署予市民參觀。保安局局長鄧炳強及警務處處長蕭澤頤為開放日主持開幕典禮，舊一哥及新一哥特別駐足觀看一條麻纜，了解油麻地歷史；場內設有展板介紹當區重大事件，包括在2003年平安夜凌晨生擒「賊王」季炳雄的過程，並展示一級程度爆破設備。



舊油麻地警署屬二級歷史建築

舊油麻地警署於1922年遷往廣東道627號現址，是一座新古典主義愛德華式建築物，現被列為二級歷史建築。

警方表示，開放日以「守法．護城．百載情」為主題，展覽區域共分為三部份，分別介紹油麻地警署歷史、當區重大事件及歷史發展，參觀人士透過圖片、展品、人物專訪短片及互動遊戲，探索這個警署當年的日常運作以及其在社區所扮演的角色，並細味該區在過去一個世紀的變遷。

麻纜關乎油麻地之名

鄧炳強及蕭澤頤兩位一哥駐足觀看的一條麻纜，與油麻地歷史有很多大關係。根據天后廟內1870年（同治九年）所立碑記，當時該地稱為「蔴地」，是漁民曬船上麻纜的地方；後來到了1875年（光緒元年），不少經營補漁船的桐油及麻纜商店於區內設立，故改稱為「油蔴地」（油麻地）。

設有「型警解密」互動遊戲 套取指模工作坊

當區重大事件的展板，有講述1996年11月20日嘉利大廈五級大火；另1993年1月2日晚上發生的「太平館餐廳槍戰」轟動一時，四名男子扮作食客，在用膳後突拔槍高呼打劫，39名食客共損失39萬元，在場食客包括當時武打明星劉家良及其妻翁靜晶，以及粵劇名伶阮兆輝；匪徒得手後欲刧的士離開，遇到警員追捕，雙方駁火超過十槍，兩名警員手部中槍，但匪徒成功逃脫。警方在約兩周後、即11月17日破案。

當中一個看點是昔日的羈留室，設有由油尖旺民政事務處和油尖旺區撲滅罪行委員會贊助的「型警解密」互動遊戲，考驗參加者的觀察及協作能力，透過破解線索，防止和偵破罪案。開放日其他活動還包括戶外立體拍照區、套取指模工作坊及攤位遊戲。

警方表示，開幕儀式後主禮嘉賓參觀展覽會場各個部份。其他出席開幕典禮的主禮嘉賓包括警務處副處長（行動）袁旭健、行動處處長陳俊燊、西九龍總區指揮官陶輝、油尖警區指揮官楊文彬及油尖旺民政事務專員余健強。

開放日門票已於7月上旬透過網上系統供市民登記申請，並派發完畢。警方表示，未能入場的市民可瀏覽網頁參觀虛擬開放日，於網上探索舊油麻地警署的歷史