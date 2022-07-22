謝展寰專訪｜認街道衞生不理想鼠患未解決　不單以捉鼠數目作績效

本港街道衞生屢遭詬病，鼠患問題更影響不少市民。新任環境及生態局局長謝展寰上任22日，他接受《香港01》訪問時承認本港街道及城市衞生有很大改進空間：「今屆政府嘅重點，希望做到實事。」他又直言，政府一直投放大量人力物力處理鼠患，但仍與市民期望有很大落差。



對於未來如何改善環境衞生問題，謝展寰坦言先須時了解現行工作，不過認為以單一指標制定「KPI」（關鍵績效指標）並非理想做法：「捉得老鼠多係咪就等於做得好？」他計劃以多項指標綜合定出KPI，亦須為前線工作水平制定指標。



改組後的環境及生態局接掌環境衞生及食物安全等政策，食物環境衞生署亦撥歸該局。謝展寰加入政府30多年來一直負責環保事務，他形容上任20多日只是新開始：「如果我話了解晒好多嘢、有好多大計，都係不負責任。」

他強調先要詳細了解食環署具體工作，例如監管情況、如何評核工作水平等，才可有具體計劃如何改善：「嚟緊會花時間親身去睇前線係點做。」

環境衞生與食物安全與市民息息相關

謝展寰直言，本港市容與40、50年前比較有改善，不過現時在經濟及科技發展上，本港均是世界上一線城市，反觀街道衞生等方面則有改進空間。謝又指，對食環工作有期望：「如果呢五年做到啲嘢，最大滿足都可能係由呢方面嚟。」他強調環境衞生及食物安全與社會上全部人有很大關係，亦影響香港形象。

政府早前公布成立「地區事項統籌工作組」，由政務司副司長卓永興帶領多個部門提升香港整體環境衞生和市容。謝展寰認為工作組可整合及統籌政府不同部門，並直言食環署雖是主力部門，但並非單單依靠食環署就可解決所以問題，包括鼠患等。

關於鼠患問題，謝展寰強調：「肯定唔係行多幾次街就得。」他認同社會十分關注，故是重要議題。他又指，政府一直投放大量人力物力處理鼠患：「唔係資源少嘅問題，但點解效果同市民期望有落差？而且個落差都好大。」

改組後的環境及生態局接掌環境衞生及食物安全等政策，食物及環境衞生署亦撥歸該局。

被問到會否就鼠患問題定立KPI，謝展寰回應指食環署就此一直亦有討論，曾提出以捕捉到的老鼠數目作KPI，不過他稱：「捉得老鼠多係咪就等於做得好？」謝認為不容易找出個別一個因素作指標：「我一時都唔知道點樣為之最好嘅KPI，不過係應該要定立。」他計劃在前線工作層面定立KPI，如工作是否符合要求水平；並提出以多個指標評估鼠患問題：「如果用幾個唔同嘅KPI，會唔會當幾個都下跌即係有改善？」