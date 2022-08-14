政府擬用重典打擊衞生黑點　或增設閉路電視　研提高定額罰款

政府今日（14日）啟動為期3個月的打擊衞生黑點計劃，政務司副司長卓永興聯同3名局長到3區巡視衞生黑點的打擊措施。他除了動之以情呼籲港人要清理自己製造的垃圾之外，亦表明考慮提高罰則的可能性，包括視乎需要增加閉路電視、檢視定額罰款金額等。



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卓永興和環境及生態局局長謝展寰，今早到達位於太子荔枝角道一條後巷，視察垃圾堆積情況，他對於牆身寫了「嚴禁倒垃圾、送官究治」幾個大字下面，堆滿垃圾感到諷刺，形容是「太歲頭上動土」，表明一定要嚴懲。

卓永興表示，以閉路電視監察棄置垃圾是非常有效，暫時全港有300多個地點設有閉路電視監察違法倒垃圾行為，視乎需要會再增加。

1500元罰則修例要考慮合理性及對稱性

被問到會否安裝閉路電視以監察衛生黑點，卓永興回應指「一定會」，形容監察有效。他續指現時這類閉路電視約300個，視乎需要會增加。至於亂拋垃圾罰款額1,500元已維持多年，「但是到現在2022年、都19年了，是不是時候檢視呢？」他留意到，報章引述市民提議提高罰款至10,000元，他稱政府一定會在合理性和對稱性方面作考量，「這罰則一定要有阻嚇力。」

卓永興第二站是聯同民政及青年事務局局長麥美娟，視察九龍城兩幢「三無大廈」，了解因而引致的衞生問題，又參觀紅磡邨的滅鼠裝置。

第三站則聯同發展局局長甯漢豪，到深水埗巡視區內棄置及破損招牌，屋宇署預計會在行動期內發出約260張「拆除危險構築物通知」，涉及約570個危險或棄置招牌，將於10月完成清拆行動。

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卓永興只在第一站巡視後會見傳媒，當時已被問及打擊衞生黑點行動是否做Show，他回應稱，一定會做一些宣傳活動，對於被指是「大龍鳳」、「做Show」，指這些用詞是意味做完就算。他強調，無論第一、第二階段都會持續，亦絕對不是在半年內做完兩項工作便收工。

各參與部門每年需闡述計畫 確保效果及持續性

對於有聲音指巡視是「大龍鳳」及「做騷」，卓永興坦言行動要宣傳，強調行動「絕對唔係做三個月」。他解釋，市民希望見到政府在短期做出成績，因此第一階段計畫先清潔香港，第二階段美化市容，而兩階段行動都會持續，絕非「半年內做好兩樣工作就收工」。他又說，各參與部門每年需向政務司闡述計畫，令政府中樞可看到整體效果及持續性。

▼18區衞生黑點名單▼

