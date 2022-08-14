美食博覽｜周一收爐　展商預告推優惠　日本食品店買二送一

香港美食博覽明日（15日）踏入最後一日，有參展商表示，昨日（13日，星期六）旺丁又旺財，銷售量為上周四、五的兩倍，或是整體比預期多三成至五成，有市民今日入場，花1,700元掃貨，主要用消費券支付。



有參展商預告明日「加碼」推優惠清貨，其中有牛軋糖店稱會設「買幾多送幾多」，日本食品店會推出買二送一，摃丸專門店繼續維持買三送一的優惠。



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市民稱主要用消費券 明日再入場掃平貨

上周四（11日）開鑼的香港美食博覽，今日（14日）來到第四日，跟昨日一樣，場內人山人海，參展商旺丁又旺財。市民梁小姐今日主要購買乾糧包括米、零食、寵物零食等，她指米比預期中便宜很多，一包大約便宜10元，今天一共花了過千元，大部份都是使用消費券付款，明天亦會趁最後一日到會場「掃平貨」。

另一入場市民歐小姐指，今天大約花費1,700元，主要購買水果和酒。「這裡買水果比在外面買便宜了約一半，但廚具、電器的價錢與在網店購買相若。」她表示，今天大部份消費都是使用消費券。

牛軋糖店明日「買幾多送幾多」

牛軋糖店「牛師父」員工雷先生指，明天會繼續推出優惠，會設「買幾多送幾多」，以吸引顧客，但預期明天銷售未必如周末高。日本食品店「日嚐料理研習社」負責人Andy 指，周末的銷售量為星期四、五的兩倍，明天會推出買二送一，以求「清貨」。

海瑞摃丸專門店負責人許先生指明天會繼續維持買三送一的優惠，「星期六生意比起第一、二日多咗三成，整體比預期多三成至五成。但明天為平日，銷情未必會增加。」

海味店「海昌號」負責人麥先生表示會按情況決定會否再減價，「因為本身已設優惠，所以會按銷情再決定會否再減價。」麥先生表示雖然銷情比預期多，惟受疫情影響市民對買貴價海味的意欲不大。

▼8月13日 周末的香港美食博覽2022人山人海▼

