美食博覽｜今日收爐　$1搶雞煲、紅酒全攻略　紅燒鮑魚買一送一

一連五日的香港美食博覽將於今日（15日）下午6時結束，最後一日展期仍有逾十個快閃優惠推出，當中「1蚊搶購」有1蚊紅酒、1蚊雞煲、1蚊花旗參等，但全為限量供應。下文將逐一介紹所有1蚊搶購、買一送一、加1蚊優惠，並提醒其開搶時間及供應數量。



▼8月14日 美食博覽周日逼爆▼



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灣仔美食博覽快閃優惠

收爐日有約30個快閃優惠

據貿發局網站的着數情報，美食博覽收爐日有約30個快閃優惠，雖然最受歡迎的1蚊鮑魚優惠僅在開鑼當日推出，惟不少展商仍提供1蚊優惠，惟限量供應，市民須留意開搶的時間及供應數量。當中包括雞煲、飯盒、鮑魚麵禮盒、花旗參、紅酒、韓國水餃、魚頭湯、茶花籽粉等︰

．樂婷餐飲服務有限公司︰雞煲，下午1時開搶，限量10個，攤位為1B-A27。



．復興(香港)貿易有限公司︰營仔飯盒，下午1時開搶，攤位為1C-A12；



．鴻運公司︰紅酒，下午2日開搶，攤位為3C-E31；



．好棧食品有限公司︰加拿大原枝花旗參，每人最少買10條，攤位為1B-A21；



．韓國高麗參（中國）有限公司︰正官庄紅石榴液，分為早上11時、下午3時及6時開搶，每個時段限量100條，攤位為1D-B10；



．新順福食品有限公司︰壽桃鮑魚麵禮盒12個裝，每日限量100份；以及壽桃長壽麵線禮盒（滋補當歸湯味），攤位為1E-A02。



▼8月13日 周末香港美食博覽2022人山人海▼



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．東聯科技有限公司︰指定的「VIAGGIO Espresso Nespresso適用膠囊」，限量30盒，攤位為1B-E18；



．迪高（香港）發展有限公司︰天然洋車前子粉原味100克，限量20樽，中午12時開搶，攤位為1C-E33；



．寶湖飲食集團有限公司︰川芎當歸丹參葛根燉魚頭湯500克,，限量10包，每人限買1包，攤位為1B-B08 ；



．友聯藥業公司︰茶花籽粉、犀鳥牌有機瑪黛茶6包裝，分別限量10包及30盒，換完即止，攤位為1C-A28；



．香港源生股份有限公司︰韓國泡菜大王水餃增量裝1050克，攤位為1B-A28。



▼8月11日 美食博覽2022開鑼人頭湧湧▼



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▼8月11日 香港美食博覽開幕玩掟鮑魚入樽爭鮑魚罐頭▼



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紅燒鮑魚3隻裝買一盒送一盒

即使一蚊優惠搶購失敗，市民亦無須灰心，例如可退而求其次，搶購買一送一或或加一蚊換購優惠，惟同樣售完即止，包括紅燒鮑魚、韓國年糕、湯罐等︰

．SUN NAM TRADING CO︰台灣鮮盒子湯罐，售20元買一送一，限量240罐，攤位為3C-C07；



．華泰海產貿易有限公司︰紅燒鮑魚3隻裝，售190元買一送一，中午12時至下午1時發售，攤位為1E-E02；



．Elaia Holdings (Hong Kong) Limited︰買任何產品加1元，可換購韓國即食無麩質年糕 (辣炒雞) 120克，每日限量50件，攤位為3C-E23；



．協作餐飲服務有限公司︰買一包「天天家餸」，加1元可換購多一包，上午及下午各有名額，額滿即止，攤位為3C-D11。



有參展昨日預告今日「加碼」推優惠清貨，其中有牛軋糖店稱會設「買幾多送幾多」，日本食品店會推出買二送一，摃丸專門店繼續維持買三送一的優惠。

▼8月11日 香港美食博覽部份產品優惠▼

