強制檢測｜65廈上榜沙田區最多　爵悅庭泓景臺等6個屋苑打孖上

本港今日（14日）新增4,979宗確診個案，醫務衞生局晚上發出最新一份強制檢測公告，再有65幢大廈因有確診者居住上榜，涉及馬灣珀麗灣、青衣灝景灣、九龍塘嘉麗園、黃埔花園錦桃苑、鑽石山星河明居、灣仔修頓花園、康怡花園及海怡半島等。



沙田區屬重災區，共錄得八幢大廈，其次為屯門區及觀塘區，各有六幢。有六個屋苑「打孖上」，即同一屋苑內共有兩幢大廈上榜，涉及屋苑包括長沙灣泓景臺、秀茂坪曉麗苑、荃灣爵悅庭、沙田愉翠苑、大埔明雅苑、天水圍慧景軒，其中長沙灣泓景臺的1座及6座，則連同屯門蝴蝶邨蝶心樓及沙田康林苑景林閣，因污水樣本呈陽性，需納入強檢公告。



▼8月14日強制檢測公告▼



+ 2

屯門區及觀塘區各六幢上榜 涉新屯門中心、油塘曦臺

上榜的65幢大廈中，八幢為沙田區住宅，佔全港18區之冠，包括大圍隆亨邨善心樓、大圍新翠邨新偉樓高座、馬鞍山錦泰苑錦盛閣、沙田碩門邨瑞碩樓、沙田愉翠苑愉廉閣、沙田愉翠苑愉欣閣、大圍美田邨美致樓及大圍嘉田苑嘉祺閣。

緊隨其後則是屯門區及觀塘區，各有六幢大廈上榜，前者涉及屯門時代廣場E座、良景邨良萃樓、兆禧苑安禧閣、富泰邨寧泰樓、屯門新屯門中心3座及屯門湖景邨湖月樓；後者則包括油塘高俊苑俊盈閣、油塘曦臺1座、秀茂坪曉麗苑曉暉閣及曉天閣、秀茂坪寶達邨達信樓及牛頭角牛頭角下邨貴顯樓。

港島六大廈強檢 包括修頓花園

港島方面，則有六幢分佈於南區、灣仔及東區的住宅上榜，分別是鴨脷洲海怡半島慧景閣、薄扶林華富(二)邨華泰樓、灣仔柯布連道2號修頓花園、鰂魚涌康怡花園M2座、柴灣高威閣3座及柴灣杏翠苑翠晶閣。

僅提供16伙的低密度住宅九龍塘亞皆老街嘉麗園同樣納入強檢名單。

▼8月14日部份強檢大廈▼



+ 3

曉麗苑、慧景軒各兩幢上榜 4大廈污水呈陽性納入強檢

值得注意的是，有六個屋苑「打孖上」，即同一屋苑內共有兩幢大廈上榜，包括秀茂坪曉麗苑曉暉閣及曉天閣；荃灣爵悅庭南爵軒及北爵軒；沙田愉翠苑愉廉閣及愉欣閣；大埔明雅苑明欣閣及明凱閣；天水圍慧景軒1座及3座；長沙灣泓景臺1座及6座。

其中長沙灣泓景臺1座及6座，則連同屯門蝴蝶邨蝶心樓及沙田康林苑景林閣，因污水樣本呈陽性，需納入強檢公告。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月14日）▼



+ 8

華富邨及馬灣珀麗灣重開流動採樣站

政府明日（15日）將於薄扶林華富（二）邨及馬灣珀麗灣重開流動採樣站，位於青衣長宏邨的流動採樣站則會延長服務日期至下星期二（16日）。須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。