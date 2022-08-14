太安樓、海璇、麗瑤邨等24處污水陽性　政府派19萬套快測

政府今日（14日）表示，東區、北區、葵青區有部份地區污水呈陽性，而且病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能存在隱性患者，故會派發19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，當中包括鰂魚涌CASA 880、西灣河太安樓、北角海璇、上水天平邨、葵涌麗瑤邨及安蔭邨等。



▼8月14日 部份污水陽性大廈▼



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政府指，因應以下污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工、物業管理員工，派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。受影響地點如下：

東區 — CASA 880、中原大廈、健康村1至3期、北角大廈、君豪峰、寶馬台、慧雲峯、民新大廈、華信花園、遠東大廈、麗都大廈、太安樓及海璇



北區 — 安盛苑、皇府山、安國新邨、海禧華庭、美景新邨、天平邨、昌盛苑、粉嶺花園及瓏山1號



葵青區 — 麗瑤邨及安蔭邨



政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。