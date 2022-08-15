消委會｜4款抗妊娠紋產品檢人造麝香或塑化劑　COLLISTAR評分最低

為防出現妊娠紋，不少孕婦或母親都會使用抗妊娠紋產品。不過，消委會檢測了30款產品，發現有逾3成樣本檢出香料致敏物，另有4款檢出人造麝香物質或塑化劑，其中COLLISTAR的麝香物質總量中最高，亦檢出微量塑化劑，故評分是樣本中最低。此外，來自保加利亞的maternea及法國的mustela，各自有兩款產品均獲評滿分。

消委會指，由於部份產品可用於媽媽胸部位置，故有機會增加嬰幼兒經口服攝入相關物質的風險。同時有動物研究顯示，重複地經由口服途徑攝入高劑量塑化劑（DINP），可能影響大鼠的肝臟和腎臟。



▼部份消委會評分較低的抗妊娠紋產品▼



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消委會最新一期《選擇》月刊檢測了30款抗妊娠紋產品，包括12款抗妊娠紋油，以及18款抗妊娠紋乳霜，售價由約90至570元不等。

CLARINS護理油香料致敏物質總量最高

消委會發現，在檢測的30款樣本中，有14款檢出不同種類和濃度的香料致敏物，其中11款樣本檢出的香料致敏物質總量較高，由0.11%至1.43%不等，當中最高為CLARINS護理油，其次為mámbino organics的有機妊娠紋修護膏，達1.31%。

（消委會圖片）

逾4成檢出3種或以上香料致敏物

而14款檢出香料致敏物的樣本中，逾4成檢出3種或以上香料致敏物。當中百洛（Bio-Oil）檢出的香料致敏物達9種；而ELEMIS、唯美達（WELEDA）亦分別檢出7種和5種香料致敏物。此外，SOVOS、Neal's Yard Remedies按摩油，以及CLARINS護理油，亦各自檢出3種香料致敏物質。

消委會指，如樣本檢出的香料致敏物含量較高、種類較多，每日在身體不同部位重複多次使用，或容易增加出現皮膚過敏反應。

▼消委會評分滿分的抗妊娠紋產品▼



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3款檢出人造麝香 COLLISTAR總量最高

另外，有3款乳霜樣本檢出人造麝香物質，檢出濃度由0.0006%至0.0374%，包括Noodle & Boo、美國雅兒按摩膏，以及COLLISTAR。其中COLLISTAR檢出的麝香物質總量中最高，超過0.05%，並同時檢出吐納麝香。

消委會解釋，該3款樣本均說明產品可用於媽媽胸部位置，故有機會增加嬰幼兒經口服徑攝入相關物質的風險，建於在未有足夠安全數據的情況下，應挑選無檢出人造麝香、或相關物質含量較低的型號，以減低對胎兒及嬰幼兒可能構成的健康風險。

兩款樣本檢出塑化劑

消委會又發現，Neal's Yard Remedies滋養霜和COLLISTAR，分別檢出微量塑化劑DINP和DEP，含量為0.0008%和0.002%。

消委會指出，兩款樣本均說明，產品可用於胸部或乳房部位，或增加嬰幼兒透過母乳餵哺而攝入塑化劑的機會。同時有動物研究顯示，重複地經由口服途徑攝入高劑量DINP，可能影響大鼠的肝臟和腎臟，由於胎兒或嬰幼兒的新陳代謝發展未成熟，現有的研究顯示，若胎兒或初生嬰兒自年幼階段已開始重複地接觸麝香物質和塑化劑，其長遠潛在的健康影響仍然有待更多研究。