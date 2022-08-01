消委會｜黃鳳嫺拆解家長選購奶粉時6大迷思　兩招可解BB便秘

市面上有林林總總的奶粉品牌，如何為嬰幼兒揀選合適奶粉並非易事。消費者委員會總幹事黃鳳嫺拆解家長選購時的六大迷思，直指名牌貴價的奶粉並不一定較好，價錢與品質沒有必然關係，「唔係愈貴就愈好，最緊要營養夠」，提醒家長選購奶粉時不要單純被廣告吸引，應要了解其營養值。她又指，購買時應貨比三家，並留意不同銷售渠道的價格，一般而言藥房較便宜。

另外，有部份家長擔心嬰兒轉換奶粉品牌時出現便秘問題。黃鳳嫺表示，一般而言，當嬰兒從母乳轉服奶粉，又或轉換奶粉品牌時，都可能於適應期出現短暫性便秘，如嬰兒已達6個月大，可以多渴水、食適量蔬菜及水果以助排便，並非不能轉換牌子。她又強調，奶粉始終不能取代母乳，消委會一直提倡以母乳餵哺。



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消委會近月留意到，家長除了關注奶粉售價，亦於網上討論奶粉的營養成份、對嬰兒是否安全、健康等問題。黃鳳嫺整合了家長選購奶粉時，常見的六大迷思。

迷思1：名牌嬰兒奶粉營養成份較高，嬰兒服後更健康？



錯誤。

黃鳳嫺表示，嬰兒配方產品必須按照食品法典委員會的標準，含有能量及33種營養素（即「1+33」)，相關含量必須符合規例指定的水平範圍。她續指，根據消委會之前的測試結果，雖然不同奶粉的相關含量有差異，但全部合符指定水平範圍。她強調，只要奶粉符合標準便已足夠。

迷思2：奶粉愈昂貴愈好，嬰兒服後自然更健康、更聰明？



錯誤。

黃鳳嫺表示，價錢與奶粉質素沒有必然關係，「唔係愈貴就愈好，最緊要營養夠」。根據之前的測試結果，最昂貴的奶粉逾500多元，最便宜的約250元，但兩者總評分相同；反而中價位約300多元，則獲最高分。

她又指，選購時應貨比三家，不同銷售渠道的價錢有不同，藥房較超市及個人用品店便宜。

迷思3：奶粉營養成份愈多愈好，底子打得好，自然更健康？



錯誤。

黃鳳嫺表示，最重要是有足夠營養成份，嬰兒應均衡攝取營養，不能只偏重某一類別，假如過度攝取某一類營養，「反而可能害咗你個BB」，因為其內臟仍未成熟，或會影響腎臟，出現脫水、肚屙，甚至腦部受損。她強調說：「唔好過度提供某一種營養，而忽視咗另一啲營養。」

迷思4：選錯嬰兒奶粉，嬰兒或隨時熱氣及便秘？



黃鳳嫺表示，細於6個月的嬰兒較少出現上述情況，但之後由母乳轉服奶粉，或轉換奶粉牌子，便有可能於適應期出現短暫性便秘。她解釋，便秘與奶粉的蛋白質成份有關，奶粉與母乳始終不同，故轉用時可能出現便秘。

她表示，只要達6個月大，就可以透過多渴水，多食用蔬果，兩招改善便秘情況。另外，沖奶時不要太少水，足夠水份有助嬰兒排便。

消委會的購物奶粉攻略（消委會圖片）

迷思5：選了合適奶粉後就不要轉牌子，否則會影響嬰兒吸收營養？



錯誤。

黃鳳嫺指，胃腸上雖有適應期，但始終會慢慢適應，可以循序漸進轉牌子。她提醒，轉牌子時要留意嬰兒的大便次數、質地、顏色，留意是否有改變，因為不同牌子的添加成份有異，會令大便有異，但都屬正常現像。她強調，假如嬰兒服用後有不適，出現異常情況，包括一直便秘及皮膚敏感，都應盡早徵詢醫護人員意見。

迷思6：模仿母乳主要成分的配方奶粉，可以取代母乳？



不能取代。

黃鳳嫺指，母乳是最好的天然食糧，所有奶粉都只按照母乳調配，但始終有分別，無法取代，消委會一直主張服食母乳。