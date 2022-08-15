消委會口罩｜30款顏色口罩6款含菌量超標　CASETiFY超逾6倍

新冠疫情下口罩成必需品，惟市面種類繁多令人眼花繚亂。消費者委員會今日（15日）公布最新一期《選擇》月刊，測試市面30款不同型號的一次性的彩色或圖案口罩，包括28款標示香港製造及2款中國製造樣本，全部樣本平均細菌過濾效率（BFE）及平均顆粒過濾效率（PFE）均達 95%以上，即達ASTM Level 1水平。不過，有6款每克細菌菌落總數高於30，超出歐盟標準的菌落總數限量，可能引起皮膚不適及對免疫力差人士有潛在健康風險，包括Stand Out、本土好罩、救世等，其中CASETiFY的含菌量屬最高，錄得大於219.9，即超標約6.33倍。另有2款在合成血穿透測試中防滲效能表現欠佳，包括Masklab和Sunlight。



消委會指出，市面上較常見的一次性彩色或圖案口罩的產品質素不俗，與過往測試過的傳統藍色和綠色口罩在BFE及PFE等重要指標的表現不落下風，以性價比計算，世安堡及Simply Mask平均每個口罩售2元，但表現不俗。



至於今期《選擇》月刊以人氣女團COLLAR作封面人物，包括MIRROR演唱會意外重傷舞蹈員阿Mo女友So Ching亦有登場，據悉有關封面為演唱會意外前拍攝。



消委會最新一期《選擇》月刊，由人氣女團COLLAR分享選購口罩心得。（《選擇》月刊圖片）

▼消委會測試聲稱符合ASTM Level 3平面口罩（評分由高至低）▼



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消委會測試的30款口罩每盒數量由6個至51個不等，每盒售價由39元至198元，平均每個口罩售1.5元至9.8元，當中立體口罩平均每個售5元，比起平均每個售3.3元的平面口罩貴約52%。消委會測試口罩樣本在BFE、PFE、壓力差（即Delta P）、合成血穿透等表現，所有樣本均達到ASTM Level 1水平，即BFE及PFE達95%以上。大部份型號BFE平均高過99%，當中只有Maskology口罩聲稱有99%，該型號有5個樣本被驗出只量得96.7%至97.3%。

救世、Masklab等5款顆粒過濾效率最滿意

至於PFE方面，全部樣本均高於95%，整體表現滿意，平均值最高為救世、威信科技、Masklab、MaskOn._及GoldPro。但但有約6成、即19款型號最少有1個樣本PFE測試結果較其聲稱低，當中差距較大為Facewear by Mask Factory及Medox，前者只有95.3%，後者則有96.06%，低於其標示的99%，其中Medox有個別樣本PFE更只量得94.48%，表現較令人失望。

消委會最新一期《選擇》月刊，由人氣女團COLLAR分享選購口罩心得。（《選擇》月刊圖片）

▼消委會測試聲稱符合ASTM Level 2平面口罩（評分由高至低）▼



長戴含菌量超標口罩 或引面部皮膚不適

測試更顯示，有6款型號每克細菌菌落總數高於30，高於歐盟EN 14683建議含菌量，包括Stand Out、本土好罩、救世等、H- PLUS、CASETiFY和Medox，每克細菌菌落總數由65.1至大於219.9，當中以CASETiFY最高，錄得大於219.9，即超出約6.33倍。消委會引述海關稱，長期戴含菌量超標的外科口罩或引起面部皮膚不適，對免疫力比較差的人士的健康造成潛在風險。

至於血液穿透測試方面，Masklab、Sunlight、Good Mask及GoldPro Mask，在較高壓力的測試下，32個樣本有多於3個被合成血穿透， 因而得分較低。其中Masklab和Sunlight在80mmHg的測試仍分別有7個和26個樣本被合成血穿透，表現欠佳，在該項目只獲評1分。

MaskOn._、Hong Kong Mask和Good Mask耳帶易斷

消委會亦加入口罩耳帶斷裂拉力測試，當中3款型號包括MaskOn._、Hong Kong Mask和Good Mask的全部4個樣本的耳帶的斷裂拉力均低於10N，顯示較低的斷裂拉力表示較容易拉斷，市民應小心處理耳帶。另有口罩標籤較不完善，例如RECA by M-Care、同舟X阿布泰、Masklab、Good Mask、OxyAIR MASK、HK- M、Maskolog和救世，該等型號的使用說明都有欠周詳。

▼消委會測試聲稱符合ASTM Level 3立體口罩（評分由高至低）▼



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消委會：世安堡和Simply Mask性價比高

消委會表示，今次測試未有驗出坊間常指彩色口罩或含有的致癌物偶氮染料，而今次市面上較常見的一次性彩色或圖案口罩的產品質素不俗，不差於過往測試過的傳統藍色和綠色口罩，以性價比計，世安堡和Simply Mask在各測試項目均有良好表現，BFE和PFE都符合聲稱而價格亦較廉宜，每個口罩平均2元。在立體口罩當中，威信科技在各測試項目均有良好表現，不過平均每個售價為$4.0，較平面口罩貴。

另外，消委會今年首7月接獲253宗與口罩相關投訴，較去年同期增75.7%，亦已遠超2021年全年的203宗，但較2020年疫情初爆發時的4,486宗有大幅回落。