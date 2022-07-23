消委會黃鳳嫺專訪｜食品測試最受歡迎　測試洗衣機花費屬「天價」

消委會已出版549期《選擇》月刊，每期月刊均需測試多款產品，提供客觀的消費資訊予大眾。什麼測試最受消費者歡迎？哪一類測試所花費人力物力最多？



消委會總幹事黃鳳嫺接受《香港01》專訪時，談到民以食為天，原來與食物安全相關測試一直大受歡迎，包括咖啡、餅乾及奶等。她又揭示測試過程箇中秘辛，原來洗衣機測試開支高達110萬元，「榮登」最貴測試之列；至於血壓計因涉及「人肉測試」，動員一千人實測，結果花耗近兩年時間進行。



餅乾奶粉測試反應佳 咖啡測試關注度超乎想像

黃鳳嫺表示，衣食住行貼近市民生活，任何能吃下肚、影響健康的題目均受市民關注。以近年測試為例，她稱咖啡測試關注度超乎想像地高，該期《選擇》月刊大賣，更成城中熱話，令消委會均意想不到。

除此之外，她稱餅乾測試亦不少人關注，出版當月賣出501篇，估計長者平時喜歡吃一、兩塊餅乾「頂肚」，辦公室上班族有時亦喜歡吃餅乾充饑，故關注度高；此外奶粉測試亦備受歡迎，每每推出均會在媽媽群組當中瘋傳。她指食品中是否含污染物、其健康程度、所含油脂及鹽份等均值得關注。

▼消委會《選擇月刊》最受歡迎測試▼



洗衣機測試耗費逾百萬 冷氣機亦要70萬

消委會每次每次測試動輒要試10款、20款同類產，有時更多達50款以上，究竟次花費要多少？黃鳳嫺為大家解畫，坦言一些電器類的測試「真係好貴」，包括洗衣機、冷氣機及抽濕機等，因機器本身已十分昂貴，加上每個樣本的均要測試多項功能，故整體費用相當高。

她舉例指，單單洗衣機測試中，就花費了110萬元，而冷氣機亦相當昂貴，整項測試花費約50萬元70萬元。不過她稱，測試費用貴，站在消費者角度正正亦代表「抵睇、慳到」，因閱讀過《選擇》的測試後，得消委會「教路」哪些電器「抵買」，節省「冤枉錢」。

▼消委會《選擇月刊》最貴測試▼



化妝及護膚品涉「人肉測試」

黃鳳嫺繼續揭秘，另有些既貴又花時間的測試，其中一個是化妝及護膚品，因涉及塗上身體的「人肉測試」，需找來一眾測試員，在實驗室的特定、可控制環境下測試，故女士愛看的保濕、防皺及防曬等功能測試，原來來之不易。

血壓計測試耗時兩年 動員千人

值得一提是，消委會做過最漫長的測試是血壓計，她稱因近年市民對健康關注度大增，故消委會動員整整一千人，花費兩年時間，在醫院做測試，結果皇天不負有心人，該期文章在網上一直大受歡迎。

第543期《選擇》測試肉丸，發現牛丸豬肉含量較牛肉高，結果出人意表。（消委會提供）

強調測試基於科學絕不誇大 牛丸測試出人意表

以往消委會測試結果經常以「九成產品有害」、「八成產品不合格」等為標題，黃鳳嫺稱消委會絕不會誇大，其公信力在於利用數據，按科學、專業及國際標準去做測試，故消委會亦不知道會得出怎樣的結果。她舉例稱，曾有些測試出人意表，令大家「大跌眼鏡」，例如牛丸測試中，原來豬肉、雞肉含量竟比牛肉多，「大家會話點解叫牛丸？不如叫豬牛丸，雞肉都多過牛肉，真係估佢唔到。」

做產品評測勢必不能令所有人滿意，黃鳳嫺坦言一定會有生產商、代理商等對結果感不滿意，若廠商覺得測試有誤差或有回應，消委會亦會把重點寫入文章當中供消費者參詳。

你話冇收過律師信就假，但咁多年嚟憑專業態度、實在及紮實嘅測試方法，最終都冇話要打官司，（消委會）會好有耐性講解返，並尊重唔同睇法及意見。 消委會總幹事黃鳳嫺

有完整機制捐贈測試樣本

至於市民最想知道，產品測試後會如何處置？她透露，消委會有一套完善機制，將一些仍可用、有價值的產品，捐贈予有需要的慈善團體，若有產品不安全，亦會用專業的方法將其棄置。