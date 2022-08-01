消委會｜奶粉價格10年升六成　超市賣最貴　同牌子較藥房高145元

近期不少家長於網上討論奶粉價格上漲的問題，消費者委員會過往都有調查奶粉價格，近日比較奶粉於不同銷售點及不同時期的價錢，發現近期除了藥房的奶粉價回升，整體而言奶粉售價近月都漸趨平穩。不過消委會亦指，過去約10年，奶粉價不斷攀升，有牌品的1號奶粉於2009年售195元，但2021年售308元，增約58%。

消委會亦發現，不同銷售渠道的奶粉價格差距很大，當中超市最貴，大部份牌子均較屈氏臣及萬寧等個人護理用品店貴；最便宜則是藥房，全部較超市及個人護理用品店便宜，其中美贊臣的2號奶粉，超市可較藥房貴145元。



消委會每兩個月調查奶粉價格

消委會總幹事黃鳳嫺表示，自2009年2月起，消委會每兩個月調查一次奶粉價格，截至今年5月，調查涵蓋七個品牌的33款貨品，包括1至4號奶粉。消委會職員會經三種銷售渠道，共14間店舖記錄奶粉售價，包括六間不同牌子的超市、六間不同地區的藥房，以及萬寧和屈氏臣兩間個人護理用品店。

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個人護理用品店有奶粉一個月加價14.5%

黃鳳嫺指，根據2021年1月至2022年5月的數據，整體奶粉價格由2021年7至9月逐步上調，不過截至今年5月漸趨平穩，當中藥房的平均價曾於2021年的中後期下調，到近月逐步回升。她又指，如將2022年4月及5月的數據比較，個人護理用品店有12款貨品加價，升幅為3.5%至14.5%；超市則有10款加價，升幅為0.1%至10.2%；藥房有8款加價，升幅為0.5%至2.7%。

超市售價最貴 可較藥房貴145元

黃鳳嫺指，撇除母乳，1號奶粉為初生嬰兒的唯一食糧，故其平均價格最高，4號奶粉則最便宜。她續稱，調查顯示，同一牌子於不同銷售渠道的售價可以很大差距。以1號奶粉為例，根據其調查結果，美素佳兒的金裝美素力900克，於超市售326元，藥房平均售246元，相差33.1%。

以2號奶粉為例，美贊臣的智睿A+（2）900克，藥房最便宜的售190元，超市與個人護理用品店則最貴售335元，即貴145元，相差76.3%。

無格價 一年奶粉錢貴近2400元

黃鳳嫺表示，藥房出售的奶粉，全部均較超市及個人護理用品店便宜；超市與個人護理用品店比，則有18款較昂貴，差價介乎1.8至50.5元；僅六款較便宜。她以其中一款奶粉為例子，假設一名嬰兒由初生至一歲，均食用同一牌子的1號及2號奶粉，以最高價及最低價的銷售點比較，開支差距可達2,382元，「唔好輕視唔同渠道嘅價格差距。」

黃鳳嫺直言：「唔好輕視唔同渠道嘅價格差距」（廖雁雄攝）

奶粉價約10年間攀升近六成

另外，黃鳳嫺亦指，過去十年間，奶粉價格亦有一定幅度上漲。以1號奶粉為例，某品牌於2009年的平均售價為245元，之後持續攀升，至2021年達326元，上升33.1%；另一品牌於2009年售195元，到2021年售308元，加幅達57.9%。

她指通脹、原材料、運輸費用等成本，都令奶粉價上漲，但不同銷售商的利潤究竟在此期間有無上升，則不得而知，假如商戶希望得到更多利潤，便自然會再加價。

2009年至2021年的奶粉價格變動。（消委會文件）

過往香港曾出現「奶粉荒」，黃鳳嫺指，當時正是價格波幅最大的時候，奶粉出現「海鮮價」，可高達600元一罐，但「限奶令」推出後，價格未見大幅度改變，只是按不同因素逐漸加價。

上半年投訴嬰兒奶粉升八成 多涉網購

黃鳳嫺又提到，涉及嬰兒奶粉的投訴有上升趨勢，今年上半年較去年同期多81%，由31宗升至56宗，當中大部份投訴均涉及網購。她表示，部份投訴與誤延送貨有關，亦有部份涉及使用期限，有家長大批購入奶粉後，才發現快將到期。