消委會｜測試12款烹調攪拌機　德國寶售價最貴　烹調表現僅3分

平時想榨果汁、煲湯，當然不少得一部烹調攪拌機節省時間及力氣。消委會最新一期《選擇》月刊，抽取市面12款烹調攪拌機進行測試，價錢由529元至4,670元不等。結果顯示，一般攪拌機方面，港人常用的牌子，包括2,198元的飛利浦Philips及法國特福Tefal、1,668元的威馬牌Goodway 總評分最高，達到4.5星（以5星為滿分）。



至於售價4,670元，亦是測試中最貴的攪拌機為德國寶German Pool，雖在攪拌測試獲得5分滿分，惟其整體烹調表現僅有3分，整體評分為4星。而整體表現最差的攪拌機是價值998元的Turbo Italy，整體烹調表現有3分，而省電程度為2分，安全程度則為2.5分，整體評分只有2.5星。



▼12款烹調攪拌機測試評分▼



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消委會今次測試的12款烹調攪拌機中，從攪拌測試、烹調表現、省電程度，以及安全程度評測整體效能。在8款一般攪拌機（1.75至2升）中，2,198元的飛利浦Philips，無論在攪拌測試及整體烹調表現均獲得5分滿分，安全程度亦達4.5分，不過其省電程度表現稍微遜色，僅2.5分，總體評分為4.5星。威馬牌Goodway、法國特福Tefal亦與飛利浦Philips的大致評分相約，整體評分達到4.5星。

所有款式中售價最貴達4,670元的德國寶German Pool的攪拌機，在攪拌測試獲得5分滿分，安全程度亦有4.5分，惟整體烹調表現僅有3分，整體評分為4星。

另外，在4款小型攪拌機（0.35至0.5升）中，529元的普樂氏Proluxury整體表現最好，雖然攪拌測試評分只得1分，但整體烹調表現亦有3分，安全程度有3.5分，總體評分為3星。價值1,988元的Cuisintec與普樂氏Proluxury的整體評分同樣有3星，其攪拌測試及烹調表現均獲得3.5分，惟省電程度在12款攪拌機中表現最差，只有1.5分。

Turbo Italy整體表現最差

整體表現最差的小型攪拌機是價值998元的Turbo Italy，攪拌測試為3.5分，整體烹調表現有3分，而省電程度為2分，安全程度則為2.5分，整體評分只有2.5星。

測試亦發現，Turbo Italy烹調豆漿時， 接駁電源線的部分位置量得的溫升為58K（1K即代表1°C），超出標準上限（45K）。Cuisintec及Turbo Italy於第7次攪拌途中出現過熱情況，以致過熱保護裝置自行啟動，未能完成測試。

另外，電器線路之間，必須有一定的距離，以防止因短路、跳火、漏電及過熱等而引致危險。不過有5款攪拌機包括金樂Goldenwell、寶康達Primada、普樂氏Proluxury、Cuisintec及Turbo Italy，某些內部帶電部分與用戶可接觸部件之間的絕緣距離不足。