消委會黃鳳嫺專訪｜由張國榮到MIRROR　誰做《選擇》封面最賣得？

消委會自1976年11月15日出版《選擇》創刊號後，至最新一期已是第549期，46年來印刷由黑白到彩色，封面人物由普通模特兒到首名登上封面的已故巨星張國榮，再到近年的當紅男團MIRROR，見證香港每個時代變更。



消委會總幹事黃鳳嫺接受《香港01》專訪時，提到不同名人均為《選擇》做封面帶來不同效應，笑言MIRROR該期的賣書量的確較高，「MIRROR啱啱初出道開始紅個時，好明顯有啲年輕人為封面而買書，對我哋嚟講係好事，可以進入年輕人市場。」



張國榮為首登《選擇》封面明星

1985年12月15日，消委會出版第110期《選擇》月刊，破天荒邀請「哥哥」張國榮擔任封面人物，測試卡式錄音帶，張國榮胞姐張綠萍更是消委會首任總幹事，與消委會緣份匪淺。自此之後，《選擇》每期均會邀請明星或名人擔此重任，銷量因而節節上升。

MIRROR是最多男藝人作封面一期 女藝人則為Cookies

《選擇》封面人物最多的一期為2002年第311期，當時女子組合Cookies九人齊集，青春氣息「逼爆」封面；最多男性一期則為2019年第511期，剛出道的MIRROR，派出姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、江𤒹生（Anson Kong）、邱傲然（Tiger）及邱士縉（Stanley）六人拍照登封面，黃鳳嫺說，至今仍有不少粉絲「撲書」。

MIRROR賣書量佳助打入年輕市場

黃鳳嫺談及封面人物時，稱不同藝人、名人擔任封面，會帶來不同效應，有些人做封面，賣書量明顯急增，例如MIRROR。她稱不少年輕人為封面買書，「對我哋嚟講係好事，可以進入年輕人市場。」

小演員做封面 市民感清新入屋

她又笑指找「靚女」上封面亦較吃香，可吸引不少男性粉絲購書，開拓男性市場；而過往較少邀請小朋友擔任封面人物，故第547期找來劇集《反起跑線聯盟》三位小演員徐立德 、張曦晨及植海維，亦有不少讀者感清新感覺，「我哋封面越嚟越靚、現代化同與時並進，令大家覺得我哋無論封面定內容都好入屋，好關大家事。」

創刊號與最新一期均測試食油 現代人更注重食品安全

46年前的創刊號，與最新一期第549期，巧合地均以食油作為測試主題，黃鳳嫺稱食油是家庭必需品，對比創刊號測試12款食油，當年港人較注重質素，如是「上品油」、「極品油」等；如今食油品種繁多，港人更加關心安全問題，包括是否有污染物、致癌物等，故新一期測試50種食油就安全、營養素及煙點進行測試，結果均大受歡迎。

售價由1元到12元 僅為印刷費

消委會館藏的《選擇》創刊號或已成「孤本」，翻查當年刊物，原來售價只需1元，46年後的今年已漲至12元，足足通脹11倍。黃鳳嫺為售價之謎解畫，稱消委會是受政府資助機構，《選擇》的售價均為最低環保成本，例如印刷費等，事實上月刊亦已有多年無加價。

消委會書展設攤 現場訂閱有精美禮品

消委會今年繼在香港書展設展，今年以「運動去、健康返」為主題，攤位設於Hall 1B-C24，提供多款優惠，市民即日至下周二（26日）書展舉行期間，到現場訂閱更會獲讚「麻質儲物箱」等精美禮品。