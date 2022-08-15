消委會｜今年收近2000宗涉電器投訴　吸塵機未過保養期竟收維修費

消委會在今年首7個月，合共接獲近2,000宗有關電器的投訴，較去年增加約6成。消委會指，他們收到不少有關電器售後服務的投訴，其中有投訴人購買直立式吸塵機後，吸塵機出現故障，雖然仍處於保養期，但維修部以不同原因，兩度要求收取維修費用，最終耗時7個月才成功換機。

消委會指，該公司意圖在保養期內，以不同名目收取額外維修費，建議商戶應檢視售後服務和零件之供應，提供合理的維修時間。而消費者在購買或維修電器時，亦應與商戶確認送貨日期、保養期等。



消委會表示，接獲不少有關電器售後服務的投訴。（李澤彤攝）

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消委會表示，在今年首7個月，共收到1,946宗有關電器的投訴，較去年同期的1,216宗，增加了約6成。

耗逾半年方成功換機

投訴人之一的謝小姐曾購入直立式吸塵機，及後因出現故障，故2021年10月中旬曾交予維修部。雖然吸塵機仍處於保養期，惟維修部要收取550元維修費，聲稱因零件缺貨，需加錢改用另一款。謝小姐當時不同意收費，及後維修部回應需時補充零件。

直至今年1月，維修部指吸塵機有涉及功能上的損毁，再次要求收取維修費用。謝小姐對照交機當天的售後服務單，單上只記錄機身上有污漬和花痕，並沒有機身損毁的描述，故不接受公司說法，加上維修已拖延超過3個月，故要求換機。直至今年4月，公司仍未提出確切方案，於是她向消委會求助，最終於5月中旬成功換機。

消費者委員會總幹事黃鳳嫺表示，在今年首7個月，共收到1,946宗有關電器的投訴。（資料圖片／廖雁雄攝）

貨期延誤超過一個月 五個月後才獲退款

另一個投訴人陳先生，則於2021年8月1日網購無線充電座，當時訂單列明，訂貨約需5個工作天，預計8月6日出貨，但直至9月下旬，訂單狀況仍維持在「待出貨」狀態。

陳先生於9月30日與線上客服聯絡，但職員未有解釋延誤原因，而翌日再次聯絡線上客服時，卻未能成功。及後向公司提交電子表格投訴時，亦沒有收到回覆，於是向消委會投訴。

消委會今年10月起介入後，雖然與網店多次聯絡，但對方2個月後才回覆安排退款，且未有解釋延誤原因，最終在今年1月才完成退款。

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送貨需時20日 變相減少近一個月保養期

而投訴人莫先生亦曾在今年4月19日訂購抽濕機，惟基於人手及貨運安排等原因，抽濕機最終在5月9日才完成送貨。不過，其保養期卻按收據日期，即購買日期開始生效，故他感到不合理，因當中送貨需時20日，而保養期只有一年，變相減少近一個月保養期。

經消委會調停後，公司最終同意按照送貨日期計算保養期，並為莫先生發出新收據作保養用途。

消委會提醒，消費者在購買電器前，應與商戶確認電器是否有現貨，一旦電器缺貨或預計付貨期較長，或需考慮以其他途徑選購貨品。（資料圖片／羅君豪攝）

消委會提醒，消費者選購電器時，應在購買前與商戶確認是否有現貨。而交付維修時，消費者亦應查詢預計完成日期，一旦到期仍音訊全無，應盡快聯絡商戶以查詢狀況及延誤原因。

他們又建議，若電器收貨日期及保養期生效日有差距，消費者可保留送貨單以作證明，並盡快聯絡零售商或保養商反映。