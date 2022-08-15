消委會口罩｜30款彩色及圖案口罩測試五款獲滿分　兩款性價比最高

消委會最近一期《選擇》月刊，邀請人氣女團COLLAR分享選購口罩心得，消委會測試市面上30款彩色或圖案口罩，有五款獲得滿分評級，分別是RAZE、世安堡、異度空間工作室、香港保家三層防護口罩成人用藍色，及Simply Mask，在細菌過濾效率（BFE）、顆粒過濾效率（PFE）、呼吸舒適度、耳帶斷裂拉力上，評分均超出各品牌，消委會特別提到，世安堡和Simply Mask性價比最高。



消委會最新一期《選擇》月刊，由人氣女團COLLAR分享選購口罩心得。（《選擇》月刊圖片）

▼消委會測試聲稱符合ASTM Level 3平面口罩（評分由高至低）▼



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消委會測試結果，聲稱符合ASTM Level 3的平面口罩中，RAZE、世安堡、異度空間工作室、香港保家三層防護口罩成人用藍色，及Simply Mask的整體表現較佳，獲得5分滿分，每盒售價界乎60至128元，平均每個2至4.3元，當中細菌過濾效率（BFE）、顆粒過濾效率（PFE）等重要指標均獲得4.5分或以上，呼吸舒適度較佳，耳帶亦比其他牌子堅固，不易拉斷。

消委會最新一期《選擇》月刊，由人氣女團COLLAR分享選購口罩心得。（《選擇》月刊圖片）

彩色或圖案口罩不遜普通口罩

消委會表示，以性價比計，世安堡和Simply Mask在各測試項目均有良好表現，BFE和PFE都符合聲稱而價格亦較廉宜，每個口罩平均2元，而是次測試結果顯示，市面上較常見的一次性彩色或圖案口罩的產品質素不俗，與過往測試過的傳統藍色和綠色口罩在BFE及PFE等重要指標的表現不落下風。

五款獲評滿分的口罩：

RAZE 3ply Antibacterial Masks (Milk-TY Color)



世安堡 Zionburg 3-Ply Disposable Medical Face Mask



異度空間工作室 2 Degree Studio Harry Potter Disposable Earloop Face Mask HP03 紫色



香港保家三層防護口罩成人用藍色Procare HK 3-Ply Protective Face Mask



Simply Mask Single Use Medical Face Mask



▼消委會測試聲稱符合ASTM Level 3立體口罩（評分由高至低）▼



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立體口罩以威信科技表現最好

聲稱符合ASTM Level 3的立體口罩方面，威信科技在各測試項目均有良好表現，獲得5分滿分，每盒80元，平均4元一個。在聲稱符合ASTM Level 2的平面口罩中，MASKDPT及Sanrio Ahirunopekkle獲得4.5分，含菌量未見超標，耳帶不易接斷，售價界乎90至198元，平均每個3至5元。

▼消委會測試聲稱符合ASTM Level 2平面口罩（評分由高至低）▼

