消委會｜舊衣回收有技巧　污糟衫拖累乾淨衫　回收箱衣物全部作廢

居住環境地方淺窄，越來越多市民近年養成「斷捨離」習慣，每季將舊衣回收，不少機構因應需求提供舊衣回收服務。消委會公布舊衣回收調查，發現各回收機構可回收衣物不論在種類、新淨程度及衞生水平，都需符合一定條件。不少團體反映，曾在回收箱內發現有污漬、發霉或帶濃烈異味的舊衣，拖累致整個回收箱衣物無法回收，浪費其他捐贈者心意。消費會提醒市民，「勿將回收箱當做垃圾箱」，捐贈舊衣前最好清洗乾淨以確保衛生。



消委會又強調，源頭減廢比回收，更切合可持續消費概念。



消委會發現，各回收機構可回收衣物不論在種類、新淨程度及衛生水平，都需符合一定條件。若要上門回收，捐贈衣物亦需達一定數量。 (消委會提供)

消委會以一般消費者身分，在今年5至6月從11間機構的網站、社交專頁、門市、客戶服務熱線等渠道查詢他們舊衣回收計劃資料，並向有關機構核實。11間舊衣回收機構中，6間屬非牟利組織，包括賽馬會、LookMatters by JupYeah執嘢，以及4間參與「舊衣回收箱計劃」管理機構：香港地球之友、基督教勵行會、救世軍及長春社。其餘5間來自連鎖服裝店，分別為GU、H&M、Patagonia、Puma及UNIQLO。

回收準則方面，基督教勵行會、救世軍及賽馬會表明捐贈物品需達八成新或以上；香港地球之友、長春社、Patagonia及Puma要求衣物沒破損或污漬；LookMatters by JupYeah 執嘢、GU、H&M及UNIQLO則對衣物新淨程度沒特定要求。

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「勿將回收箱當做垃圾箱」

調查結果顯示，絕大部分參與調查機構均建議或要求捐贈者將舊衣洗淨才送往回收，而全數非牟利機構及部分連鎖服裝店會則為舊衣消毒。消委會指，不少團體反映曾在回收箱內發現有污漬、發霉或帶濃烈異味的舊衣，它們一旦被投進密封的回收箱，可導致整箱衣物無法回收，浪費其他捐贈者心意。消費會補充，儘管大部分回收商會將舊衣消毒，提醒「勿將回收箱當做垃圾箱」，捐贈舊衣前最好清洗乾淨以確保衛生。

上門收件費用不一 有機構最少收1500元

消委會又說，調查中絕大部分非牟利組織都有提供上門回收舊衣服務，但免費上門條件及每袋回收物收費有不少差異。據調查報告，香港地球之友要求最好超過十袋才可獲免費上門回收服務，香港地球之友則要求數量達三袋方可獲免費上門回收服務，否則會收取200元作支持該會活動。Jup Up則沒有豁免機制，上門回收每箱收500元，每次至少要3箱，即最低消費1,500元。消委會提醒，消費者在使用相關服務時需了解不同機構衣袋參考尺寸。