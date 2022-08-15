政府總部爆疫 醫務衞生局政務助理、環境及生態局新聞秘書染疫
撰文：孔繁栩
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行政署今日（15日）公布，行政署長盧世雄曾與初步確診人士接觸，正進行家居檢疫，盧世雄每日都有快速抗原測試，今日結果呈陰性；醫務衞生局公布，局長政務助理快速抗原測試呈陽性，最後上班為8月9日，局長盧寵茂每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。
另外，環境及生態局亦公布，新聞秘書新冠病毒快速抗原測試呈陽性，她上周五（12日）最後上班。局長謝展寰每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性，謝展寰昨日曾陪同政務司副司長卓永興到太子視察後巷衛生黑點。
行政署表示，行政署長盧世雄因曾與初步確診新冠肺炎人士接觸，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫。盧世雄有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。
另外，醫務衞生局表示，快速抗原測試呈陽性的局長政務助理，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，而最近一次上班日期為8月9日，局方已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並經徵詢衞生署衞生防護中心，安排相關職員接受檢測。
▼8月14日 環境局局長謝展寰陪同政務司副司長卓永興視察衛生黑點▼
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環境局表示，局長新聞秘書在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為8月12日。
環境及生態局局長謝展寰每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。局方已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。
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