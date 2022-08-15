政府總部爆疫　醫務衞生局政務助理、環境及生態局新聞秘書染疫

行政署今日（15日）公布，行政署長盧世雄曾與初步確診人士接觸，正進行家居檢疫，盧世雄每日都有快速抗原測試，今日結果呈陰性；醫務衞生局公布，局長政務助理快速抗原測試呈陽性，最後上班為8月9日，局長盧寵茂每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。



另外，環境及生態局亦公布，新聞秘書新冠病毒快速抗原測試呈陽性，她上周五（12日）最後上班。局長謝展寰每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性，謝展寰昨日曾陪同政務司副司長卓永興到太子視察後巷衛生黑點。



政府總部連環爆疫，當局8月15日公布，醫務衞生局局長政務助理和環境及生態局新聞秘書快速抗原測試呈陽性。（資料圖片)

行政署表示，行政署長盧世雄因曾與初步確診新冠肺炎人士接觸，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫。盧世雄有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。

行政署長盧世雄曾與初步確診人士接觸，正進行家居檢疫。(政府新聞處)

另外，醫務衞生局表示，快速抗原測試呈陽性的局長政務助理，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，而最近一次上班日期為8月9日，局方已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並經徵詢衞生署衞生防護中心，安排相關職員接受檢測。

醫務衞生局指局長盧寵茂每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。(資料圖片／李澤彤攝)

▼8月14日 環境局局長謝展寰陪同政務司副司長卓永興視察衛生黑點▼



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環境局表示，局長新聞秘書在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為8月12日。

環境及生態局局長謝展寰每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。局方已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。

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