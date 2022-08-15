27個月大男童染疫後現嘶哮症　入ICU插喉　家姐亦已確診

本港近日相繼出現幼童染疫嚴重、危殆，甚至死亡的個案。屯門醫院一名5歲9個月大女童昨日（14日）情況未見好轉仍然危殆，暫時情況穩定。政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆透露，今日（15日）再有一名27個月大男童染疫後出現嘶哮症，送院後需入住深切治療部，其4歲大的姐姐亦已確診。他呼籲家長盡快帶子女打針，未打齊針也要盡快接種。



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劉宇隆表示，無打針的27個月大男童於兩至三日前發病，並出現嘶哮症。由於幼童氣管較窄，出現嘶哮症後會引致氣管腫脹，令其呼吸困難，氧氣不足。院方曾提供大量氧氣予幼童，惟其氧氣量仍然不足。

幼童其後需轉往其他醫院，並需入住深切治療部及插喉。他又指，幼童有一名4歲大的姐姐亦已確診，同樣未接種疫苗，該女童暫時情況穩定。

政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆透露，今日（15日）再有一名27個月大男童染疫後出現嘶哮症，送院後需入住深切治療部，其4歲大的姐姐亦已確診。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

他又提到，若居住在離島區有幼童染疫，出現嘶哮症，而該區醫院醫療支援少，氧氣不足以應付幼童的病症，需要輾轉透過直升機才能將兒童運至較完備的醫院接受治療。他強調，曾經發生幼童相隔一段時間才能從離島送往其他大型醫院治療，認為情況過於危險。劉再次呼籲家長勿再猶豫，盡快帶子女打針，未打齊針也要盡快接種。