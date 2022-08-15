疫情．最新｜27個月大男童染疫現嘶哮症危殆插喉　再增4896宗確診

本港今日（15日）新增4,896宗確診，包括197宗輸入個案。再多一名年僅27個月大的男童確診後，併發出現嘶哮症，情況危殆須入住深切治療病房及插喉。

衞生署指，近日3歲或以下的兒童確診個案，佔整體個案的1.8%，較早前的1.5%微升。



昨日疫情總覽：



【17:15】劉家獻指，近日多了幼童確診，主要是因為社區感染個案多了，而幼童有機會出街受感染，又或家人感染後帶病毒回家。

張竹君指，手上沒有抵港第四至七天的確診人士病毒值，「但大部份都係30以下，都係近期感染。」

張竹君又指，3歳或以下幼童，佔確診個案的比率為1.8%，較之前約1.5%見到輕微上升。而3至9歲的比率，則是維持在5.5%。

【17:00】劉家獻指，不同醫院兒科醫生都指見到一個現象，近日多了嘶哮病人，包括因新冠感染後引起氣管咽喉發炎就阻塞引發嘶哮，引致呼吸困難，需要聞特定藥物，有時需要高流量氧氣或插喉。他呼籲市民，如小朋友感染新冠，呼吸開始有困難如要大力抖氣等，呼吸快左，聲音高音喘鳴，應到急症室，如盡早有氧氣聞，可控制發炎，未必要插喉，故「快」很緊要。

【16:45】張竹君指，本港新增4896宗確診，當中輸入個案佔197宗。她指，由於大部份學校已放暑假，故只錄得147宗呈報個案，涉111名學生及36名教職員。其中，港九街坊婦女會孫方中幼稚園的N1班須停課七天。

此外，輸入個案中有33宗是在抵港第4至7日找到，相信是黃碼人士。

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代最新情況。

劉家獻指，現時有1783名病人留院治理，累計29人危殆。一名兩歲三個月大男童情況危殆，正於瑪嘉烈醫院留醫。他未曾打針，於8月12日發燒，及有感冒徵狀，今早凌晨呼吸危促，去了仁濟醫院求診並確診，病毒量較高，CT達14.8，由於呼吸困難情況持續惡化，出現嘶哮症，要插喉仁輔助呼吸。其後他送至瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受治療，情況危殆，醫護人員正密切監察情況，提供合適治療。男童的父親及姐姐都已確診。

至於日前情況危殆的5歲9個月大女童，情況未變繼續在屯門醫院兒童深切治療部留醫，會緊密監測情況，提供適切治療。她的11歲家姐亦確診，情況穩定，屯門醫院兒科病房留醫。劉家獻呼籲家長應盡快帶小朋友打針，加強保護，打針是最有效預重症及死亡方法。

本港另再多４名病人不治，年齡介乎63至91歲。其中，63歲男死者8月7日快測陽性，未曾去指定診所求醫，亦無服食抗新冠口服藥紀錄。他於8月13日快測陰性，14日凌晨向家人說自己心口痛，家人見其情況轉差，後來無反應，要送往去北區醫院急症室，急救後恢復心跳。他當時Ct值仍達22.8，入住隔離病房後情況持續惡化，後來心臟停頓。

因為病人情況很急，醫生懷疑關與新冠或心臟病發問題有關，已轉介死因庭研究。劉家獻指，60歲以上人士確診，只要病徵輕徵，如好攰、喉乾、咳兩聲、流鼻水等，都要盡快求醫。他重申，60歲以上無論有無打針，都會處方抗新冠口服藥，尤其是無打針人士，無論有無病徵都應求醫，可到指定診所或遠距診症，從而可開抗病毒藥，減重症或死亡機會。

劉家獻指，現時多達1783名病人留醫，今日新增入院人數已達230人，令人擔心確診入院人數會繼續上升，對公院病床或人手有壓力，非急症服務無可避免會進一步受影響或縮減。他說，現時醫管局處於第二階度病床調動計劃，如疫情再惡化，會啓動第三階段計劃，届時會有2500至5000張病床會預留收治確診病人，有需要會啟用備用的亞博館的新冠治療中心，協調不同社區治療設施分擔壓力。

8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況



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【12:30】政府派員今日到彩興苑彩萱閣，要求日前要接受強制檢測的居民，出示檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

行動中檢查了約540名人，其中127名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中16人發放定額罰款10,000元通知書。

【11:00】政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆透露，一名27月大染疫男童今日早上因嘶哮症，送往深切治療部醫治和插喉，該男童未接種新冠疫苗。劉宇隆強調，接種疫苗可大減染疫後出現重症和死亡風險，呼籲家長勿猶豫盡快帶子女打針。

【08:11】政府昨日（14日）圍封將軍澳維景灣畔第6座，今早（15日）7時45分完成強檢，有876人接受檢測，發現1宗陽性檢測個案和9宗檢測結果不確定的個案，衞生署衞生防護中心將會跟進。

政府公布，將軍澳維景灣畔第6座內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊，可經由指定出口離開「受限區域」。

▼8月14日 政務司副司長卓永興視察衛生黑點▼



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▼8月14日 政務司副司長卓永興視察殘舊招牌▼



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【07:00】一連五日的香港美食博覽將於今日（15日）下午6時結束，最後一日展期仍有逾十個快閃優惠推出，當中「1蚊搶購」有1蚊紅酒、1蚊雞煲、1蚊花旗參等，但全為限量供應。下文將逐一介紹所有1蚊搶購、買一送一、加1蚊優惠，並提醒其開搶時間及供應數量。

▼8月14日 美食博覽周日逼爆▼



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▼8月13日 周末的香港美食博覽2022人山人海▼



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【07:00】為了讓護理學院學生能在不受疫情影響下學習，理大在今年初推出虛擬醫院，讓學生實踐所學。與現時大部分的虛擬教學系統不同，理大的虛擬醫院為香港首個可以模擬醫院病房多變複雜環境的系統，有學生指系統可以給予即時回饋，比實習更能重溫所學。

理大在今年年頭推出虛擬醫院，為香港首個非一床一病的虛擬學習系統。系統模擬病房複雜多變的環境 （理大提供圖片）

▼8月11日 富豪九龍酒店檢疫住客提早離開▼



▼8月10日起強制檢測公告▼

