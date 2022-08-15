曉廬、天晉、比華利山別墅等污水呈陽性　政府派29萬套快測

政府今日（15日）表示，西貢區、屯門區、灣仔區、大埔區及葵青區有部份地區污水呈陽性，且病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能存在隱性患者，故會派發29萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，涉及將軍澳蔚藍灣畔、將軍澳天晉，大埔比華利山別墅，以及毗鄰港安醫院、司徒拔道一帶豪宅包括怡園、欣景台及曉廬等。



▼8月15日 部份污水陽性大廈▼



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政府指，因應以下污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工、物業管理員工，派發合共約29萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。受影響地點如下：

西貢區 — 蔚藍灣畔、新寶城、海悅豪園、新都城第1及2期、君傲灣、天晉、天晉II、天晉IIIA、天晉IIIB及海天晉



屯門區 — 綠怡居、福亨村、屯門新村、翠薈、豫豐花園、順風圍、田景邨、海麗花園、珀御、盈豐園、豐連、海翠花園、邁亞美海灣及慧豐園



灣仔區 — 香港港安醫院—司徒拔道附近一帶住宅（見圖一）



大埔區 — 大美督222、大美督村、比華利山別墅、沙欄小築、沙欄村、美督南岸、龍尾村、大埔花園、大埔頭水圍、怡園別墅、石鼓壟、翠樺園、錦山、錦石新村、錦石新村—江庫花園、錦綉台



葵青區 — 光輝圍附近一帶住宅（見圖二）



圖一：香港港安醫院—司徒拔道附近一帶住宅污水呈陽性，包括怡園、欣景台及曉廬等，當局向居民派發快速測試包。(政府新聞處附件截圖)

圖二：光輝圍附近一帶住宅污水呈陽性，包括葵和大廈、錦華樓等，當局向居民派發快速測試包。(政府新聞處附件截圖)

政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。