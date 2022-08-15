政府總部爆疫｜醫務衞生局局長新聞秘書確診　盧寵茂檢測陰性

醫務衞生局發言人今晚（15日）公布，今日有上班的醫務衞生局局長新聞秘書，新冠病毒核酸檢測呈陽性，是該局繼政務助理今早快測呈陽性後，局長盧寵茂另一要員染疫。局方指局長盧寵茂及副局長李夏茵今日進行的核酸檢測，結果均為陰性。



醫務衞生局指，醫務衞生局局長新聞秘書新冠病毒核酸檢測呈陽性，她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。當局會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續安排相關職員接受檢測。

政府總部連環爆疫，當局8月15日公布，醫務衞生局局長政務助理及新聞秘書、環境及生態局新聞秘書快速抗原測試呈陽性。（資料圖片)

今日有兩名局長新聞秘書確診

根據當局今日公布，政府總部已有兩名職員快速抗原測試呈陽性，包括環境及生態局新聞秘書，以及同為醫務衞生局的政務助理，二人最後上班時間分別為上周五（12日）及8月9日。聯同醫務衞生局局長新聞秘書，即政府總部至少出現三人染疫。

▼8月14日 環境局局長謝展寰陪同政務司副司長卓永興視察衛生黑點▼

