消費券｜第一期八達通尾數$1000　符一條件今起即可拍卡領取

【消費券/PayMe /BoC Pay/八達通/八達通上限/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】不少人已領取第二期消費券首輪2,000元，不過在第一期使用八達通領取的市民要留意，之前未領取第一期尾數1,000元的用戶，可由今日（16日）起到指定便利店、超級市場、公共交通費用補貼領取站等拍卡領取，或利用手機應用程式拍卡過數，條件是必須已累積合資格消費達4,000元。連同上周日（7日）第二期首輪2,000元消費券，即本月合共可獲3,000元。



至於第二階段尾期1,000元消費券，最快可於12月16日領取，以迎接聖誕節消費熱潮。



▼八達通「不合資格消費」查詢▼



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八達通網頁或APP 可查詢合資格消費金額

八達通第一期尾期消費券1,000元，最早一批於今年6月16日領取，惟有逾200萬名用戶因合資格消費金額未達4,000元，因此未能如期領取，需等待之後每月16日起的新一次拍卡安排。

八達通早前提醒，市民可在八達通消費券計劃網頁，輸入已登記消費券的八達通號碼，以及消費券登記參考編號的最後8位數字，以查閱「不合資格消費」的交易詳情。

此外，市民可善用八達通App的查閱功能，以得知消費券相關的交易詳情及金額。該功能更可透過輸入八達通卡的號碼，幫助親友包括長者查閱︰

．可領取／已領取消費券的金額；

．尚未領取的消費券金額；

．領取消費券的限期；

．「合資格消費」累積總額；

．各項「合資格消費」、「不合資格消費」的交易詳情。



八達通消費券計劃網頁。（八達通提供）

最後計算合資格消費期限為10月31日

須注意，第一期八達通消費券的尾期1,000元，最後計算合資格消費期限為10月31日，即屆時未符合資格消費滿4,000元，將無法於11月16日起領取，該1,000元則將「送返」政府。

現時分別有4個方式，可領取八達通消費券，包括公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站、八達通手機App拍卡領取。

第二期消費券︰最快12月16日領尾期1000元

至於第二階段以八達通領取消費券用戶要留意，於11月30日前合資格消費滿4,000元，才可最早於12月16日領取尾期1,000元，否則須延後至明年1月16日起才可領取。最遲領取日為明年4月16日，即用戶須於3月31日前，合資格消費滿4,000元。

「不合資格消費」包括9個類別︰政府收費、公用事業收費、公共機構收費、教育開支、購買金融產品或服務、捐款、直接向非本地商戶購物、P2P付款和兌換現金。若有任何查詢，亦可致電八達通的熱線2969 5588。