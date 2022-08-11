消費券｜8間臨時服務中心本周六後停止開放　僅旺角秘書處續運作

撰文：余心美
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隨着第二階段的2,000元消費券，已於日前發放至合資格的636萬名市民手上，政府為處理市民申請或覆核消費券事宜而設的8間臨時服務中心，將於本周六（13日）後停止開放。位於旺角的消費券計劃秘書處則繼續運作，處理5.4萬宗覆檢個案。

▼7月14日　百人到消費券秘書處查詢喪失資格▼

政府已於本月7日經六間儲值支付工具營辦商，向約636萬名合資格市民發放今年第二階段消費券計劃的第一期的2,000元，或新合資格人士的3,000元。政府發言人今日（11日）宣布，為第二階段消費計劃而設立的8間臨時服務中心，將如期於本周六（13日）後停止開放，但位於旺角始創中心的「消費券計劃秘書處」會繼續維持正常服務。相關計劃的網站和熱線18 5000亦如常運作。

政府在六、七月間，為新的合資格或要轉換支付平台的人士，設立該8間中心，方便市民在網上登記以外，提供實體申請途徑。

臨時中心兼處理DQ覆核申請

期間政府更改消費券申請資格的受惠範圍，DQ永久離港或有意圖永久離港人士，不服被DQ的市民一度迫蜂擁到臨時服務中心，提交覆核資料。

截至8月1日，消費券計劃秘書處剔除重覆申請後，共收到約15.8萬宗覆檢申請，主要來自早前曾以「永久性地離開香港」為由，作出法定聲明提早提取強積金或公積金的市民。當中約10.4萬宗申請覆檢成功。

至於其餘5.4萬宗覆檢個案，秘書處仍在處理，包括查核申請人提交的資料，或正待提交更多資料後再作處理。秘書處在收到申請後六周內，將以短訊通知覆檢結果，若覆檢成功最快可於8月16日收取首期消費券。

8月13日後停止服務的8間臨時服務中心地址：

香港島

1. 上環德輔道中322號西區電訊大廈20樓（港鐵上環站（A1出口））

2. 北角英皇道255號國都廣場12樓1202室（港鐵炮台山站（B出口））

九龍

3. 長沙灣永康街9號6樓601-602室（港鐵荔枝角站（C出口））

4. 旺角彌敦道750號始創中心18樓1834-1838室（港鐵太子站（B2出口））

5. 觀塘觀塘道410號觀點中心10樓1004室（港鐵觀塘站（A2出口））

新界

6. 沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室（港鐵石門站（C出口））

7. 荃灣沙咀道6號嘉達環球中心33樓3301-3303室（鄰近港鐵荃灣西站）

8. 屯門新墟井財街27號井財街社區會堂（輕鐵新墟站側）

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