消委會口罩｜黃鳳嫺促廠商做質控　何栢良：打加強劑不用戴兩口罩

消費者委員會最新一期《選擇》月刊測試30款彩色或圖案口罩，發現有6款口罩含菌量超出歐盟標準。消委會總幹事黃鳳嫺今早（16日）在電台節目指，該6款口罩，不建議長者、孕婦、長期病患者、皮膚較差的人士佩戴，但整體30款口罩均可提供基本保護，染料也安全，市民可放心使用。她提到，有些型號口罩的數個樣本，在同一測試中結果有落差，或因生產商未做好品質監控，有改善空間。



港大感染及傳染病中心總監何栢良在另一電台節目提到，戴口罩時的主要考慮在於口罩是否貼面、佩戴時有否露出鼻。他指現時夏天易出汗，口罩被汗沾濕後，過濾效能已大幅下降，建議市民檢視是否需要打疫苗加強劑，外出時只戴一個口罩即可，若要到較高危的室內場所才考慮在外科口罩外加布口罩，增加口罩貼面程度。



▼消委會測試聲稱符合ASTM Level 3平面口罩（評分由高至低）▼



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消委會總幹事黃鳳嫺在港台節目指，今次測試市面30款不同型號的一次性的彩色或圖案口罩，當中包括28款香港製造、及2款中國製造的口罩，全部樣本平均細菌過濾效率（BFE）及平均顆粒過濾效率（PFE）均達 95%以上，即達ASTM Level 1水平；而所有口罩樣本均未驗出致癌物偶氮染料，市民可放心使用。

6款口罩含菌量超歐盟標準 長者、孕婦、皮膚差不宜佩戴

不過，黃鳳嫺指6款含菌量超出歐盟標準的口罩，可能引起皮膚不適及對免疫力差人士有潛在健康風險，不建議長者、孕婦、長期病患者、皮膚較差的人士佩戴。另有2款口罩未能通過在最低壓力的合成血穿透測試，即當有血液濺到口罩上時，未能防止血液滲至口罩底層，建議醫護人員、在屠房工作的人，或處理家禽的人選擇口罩時要留意。

含菌量超出歐盟標準的6款口罩包括Stand Out、本土好罩、救世等、H- PLUS、CASETiFY和Medox；至於血液穿透測試方面，Masklab和Sunlight的口罩均未能通過最低壓力測試。

消費者委員會總幹事黃鳳嫺表示，在今年首7個月，共收到1,946宗有關電器的投訴。（資料圖片／廖雁雄攝）

黃鳳嫺：生產商在品質監控上要再加把勁

黃鳳嫺又提到，一款口罩在同一測試中會設五個樣本，部份口罩不同樣本的結果有落差，原因除了如廠商的解釋，稱高溫潮濕令口罩布料靜電流失影響效果外，也有可能是因為生產商在品質監控上未能確保口罩質量一致，或在運輸、儲藏中出現污染，認為生產商「有空間改善」、「要再加把勁」。

▼消委會測試聲稱符合ASTM Level 2平面口罩（評分由高至低）▼



▼消委會測試聲稱符合ASTM Level 3立體口罩（評分由高至低）▼



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電器投訴明顯上升 吸塵機升幅大

黃鳳嫺又提到，消委會今年首7個月收近2,000宗電器投訴，佔所有投訴比例11%，有明顯增長，當中涉及電視、冷氣的投訴最多，其次是洗衣機；吸塵機的投訴比以往多，去年已較前年升近一倍，今年至7月已有162宗。另外，現時涉及網購電器的投訴也由2020年的25%增至現時的37%，主要是涉及送貨延誤、退款慢及維修保養問題。

消委會表示，接獲不少有關電器售後服務的投訴。（李澤彤攝）

何栢良：KF94過濾效果並非高效能口罩

港大感染及傳染病中心總監何栢良在另一電台節目則提到，戴口罩時的主要考慮在於口罩是否貼面、佩戴時有否露出鼻。他建議，市民選用口罩，只需按風險選擇外科口罩或呼吸器。他指，外科口罩不同ASTM Level分別不大，但Level3口罩較多立體設計，會較貼面；若是風險較高場景，則會用呼吸器，如N95、KN95。他特別提到韓國的KF94口罩，指出其過濾效果並非高效能口罩，不過優勝點在於貼面。

口罩濕透過濾效能會大幅下降 高危室內才考慮兩重口罩

何栢良續指，夏日出汗後口罩若濕透，過濾效能已大幅下降，可能會降至不足六七成，但戴兩個口罩到戶外，又令人難以忍受，建議市民在夏天只需檢視自己是否需要打疫苗加強劑，外出時只戴一個口罩即可，若要到一些較高危的室內場所才考慮在外科口罩外加布口罩，增加口罩貼面程度。