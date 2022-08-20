父60年前將妹妹送人愧疚一生　七旬子今代父尋親：想知佢係咪安好

下月就是中秋節人月兩團圓、一家共聚天倫的日子，但對部份家庭，一家人聚首一堂卻是遙不可及的願望。陳健雄年少時舉家從潮州來港定居，父親要獨力支撐一家八口生活，家境清貧下，忍痛將妹妹陳慈娟送給街坊黃女士，望她將妹妹撫養成人。



父子、兄妹一別就是60多年，當年交收地方黃大仙下邨第5座地舖米舖「廣泰號白米」已清拆，陳健雄也由小朋友變成年近七旬的老翁。然而，兩父子對陳慈娟的牽掛沒有隨年月消減，陳父已屆近百歲高齡，愧疚一直纏繞心中，願望是可以再見女兒一面，得悉對方生活是否安好，一解壓在心中逾半世紀的沉重大石。



細妹「陳慈娟」1960年除夕夜在黃大仙留產所出世

69歲的陳健雄五十年代尾跟隨媽媽楊御妹舉家從潮州移居香港，與早已南下「探路」的爸爸陳武宜重聚，一家人住在清拆前的黃大仙下邨6座，父親獨力肩負養活一家八口的重擔。陳健雄憶述，細妹在1960年12月31日除夕夜在黃大仙留產所出生，父親為她改名「陳慈娟」。

父親突將「她」送走因養唔起 陳健雄：我哋太多兄弟姊妹

細妹呱呱落地才一個多月，父親便突然宣布要將她送走，當時年僅7歲的陳健雄得悉要與細妹分別，不禁落淚，父親從未解釋過送走細妹的原因：「（父親）有講（我）就冇問原因，估計養唔起，因為太多兄弟姊妹喇…根本無法維生。」

黃大仙下邨「廣泰號白米」交收 父親送上一箱壽星公煉奶

妹妹未幾便在其家在黃大仙下邨第5座地舖米舖「廣泰號白米」被接走，收養她的是祖籍上海浦東的黃女士，父親同時向對方送上女兒的出世紙，以及一箱「壽星公」牌的煉奶，這樣一別便已逾60載。

一別逾60載 妹妹現姓甚名誰無線索

根據陳父口述，黃女士居於毗鄰的平陽新村，接走妹妹時揚言會為其改名，對方一家隨後搬到俗稱「雞寮」的觀塘徙置居，據說及後亦曾遷到慈雲山，但一直都無消息，連妹妹現時姓甚名誰亦無線索。雖然雙方的住處、送走妹妹的米舖均已被清拆重建，卻未有洗掉陳健雄及其父對妹妹思念之情。

另一妹妹近月離世 百歲父更決心尋回細妹：望有生之年能見一面

陳健雄表示，其另一位妹妹近月離世，促使現時已屆99歲高齡的老父決心尋回自己親手送走的細妹、一家團聚。雖然他未曾與父親談起送走妹妹的感受，但相信此事一直是父親心中的一塊大石頭，「 我覺得佢有（愧疚），所以佢梗係想搵到就最好啦，不管對方係點樣，佢都要知道個情況。」

他續指，現時旅居澳洲的父親更天天問着細妹的下落：「係咪搵到喇？」陳父更已下定決心，若最終可尋回女兒，將不顧一切飛回香港，與女兒再次聚首。陳健雄明暸可以尋回細妹的機會渺茫，但希望一家人的緣份可以讓大家相認。

市民如有「陳慈娟」任何消息，可聯絡：



．尋親熱線：93320424

．電郵：info@look4mama.com

．網站：www.look4mama.com