運輸署擬立法打擊棄置車輛　違者或判囚　羅淑佩︰唔係想罰啲車主

運輸署擬收緊長期未有領牌車輛規管，藉此打擊車主隨處棄置車輛，如登記車主兩年無續牌、取消登記、或未獲當局豁免登記，將屬違法。運輸署現時仍就罰則與律政司商討，料今年下半年向立法會提交修例建議，若獲通過，新安排會於2024年初生效。

運輸署署長羅淑佩今早（16日）在電台節目指，修例是希望從根本建決問題，強調「唔係想罰啲車主」，希望建立車主的公德心及公民意識，「買咗架車，不論新車舊車，你都有責任妥善處理，唔係等政府幫你執手尾。」在新例生效前，運輸署也將加快清理棄置車輛。



公共道路棄置電單車佔八九成

運輸署署長羅淑佩指，一直知道在香港不同地方，包括行車路、泊車位、行人路、公共運輸交匯處等公共道路，有人棄置車輛產生危險或阻塞道路。該署以往曾聯同其他部門去清理，當中以電單車居多，佔八九成，惟在後巷的棄置車輛，她坦言「以往功夫較少去到嗰到」。

法例存漏洞難追究車主棄置車輛 修例後違者可被監禁

羅淑佩續指，現時的道路交通條例374E章存在漏洞，在現行法例下，車主在登記車輛後兩年仍未領取牌照，不屬違法；至逾兩年後，署方會發信通知車主要在15日內為車輛續期，如車主不理會，其登記會被取消。羅稱，有部份車主利用這個漏洞，將車輛棄置，即使署方發現、或地政總署想就棄置車輛霸佔官地作出起訴，都因為車主登記已取消，「變咗無責任，連車主都唔係，無法追究。」

她強調，今次修例「唔係想罰啲車主」，而是想從根本處理問題，修例後車主不止有法律責任，也會有阻嚇性的罰款，甚或會被監禁。她期望藉此建立車主的公德心及公民意識，「買咗架車，不論新車舊車，你都有責任妥善處理，唔係等政府幫你執手尾。」

運輸署署長羅淑佩。（資料圖片/余俊亮攝)

涉修改電腦系統 預計新例2024年頭實施

修例如獲通過，預計要到2024年初才能實施。羅淑佩解釋，因運輸署有一系列新措施，而每次均需修改電腦系統，因要同時確保修改不出錯、不影響使用，不能一下子將整套系統暫停作修改，而要逐次逐步修改。

新例實施前會加快處理後巷棄置電單車

羅表明，就今次打擊衞生黑點行動，該署會在3個月内定出部門的關鍵績效指標(KPI)，不會等到。而清理棄置車輛的工作，也不會等到修例後才做，如早前已在公共道路上清理1,500架棄置車輛，未來會加快處理後巷的棄置電單車，相信公眾很快會見到效果。

民建聯立法會議員陳恒鑌。（資料圖片/張浩維攝）

民建聯陳恒鑌稱修例有必要

民建聯立法會議員陳恒鑌在同一節目指，非法棄置車輛問題持續多年，在新界郊區的情況尤為嚴重，認為有修例的必要，也認同罰則須具阻嚇性。他又建議，當局應向車主收回清理棄置車輛的費用，也可考慮將相關工作交由外判商負責。而在新例實施前，他促當局要盡量清理棄置車輛，方便往後的執法工作。