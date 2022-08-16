5日內第3宗野菇食物中毒事件　33歲男大埔採菇食後痾嘔送院

衞生防護中心今日（16日）表示，一名33歲男子涉於上周六（13日）在大埔優景里一帶採摘野生菇類後，在家進食約兩小時後，出現腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐徵狀，8月14日到威爾斯親王醫院急症室求醫，並入院接受進一步治療，情況穩定，現已出院。此個案為過去五日內第三宗因食用野生菇類引發食物中毒的個案，當局呼籲市民切勿採摘野生菇類進食。



51歲女在上水石湖墟路邊採摘野菇，食用後疑食物中毒。（資料圖片）

衞生防護中心指出，由於難以辨別菇類是否適宜食用，呼籲市民切勿採摘野生菇類進食。進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

當局又指，如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。