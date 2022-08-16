確診大廈｜增2622幢　嘉峰臺等4屋苑全邨覆沒　美孚新邨17幢上榜

政府今晚（16日）更新確診大廈名單，名單上共有10,740幢大廈，較昨日微增59幢。當中有2,622幢為新上榜或有新個案，較昨日少49幢；至於18區的大廈分佈則以元朗區佔最多，沙田及觀塘緊隨其後，分別佔274、272及230幢。



新上榜大廈包括不少中產屋苑及豪宅，包括麗港城、太古城、沙田第一城、YOHO TOWN、美孚新邨、日出康城、海怡半島、凱滙等；多個屋苑「全邨覆沒」，包括彩福邨、嘉峰臺、碩門邨及顯徑邨。此外，再有26幢紀律部隊宿舍，及5幢大學的大樓或宿舍新上榜或有新個案。



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元朗區新增274幢 較昨增15%

新上榜大廈中，元朗區佔274幢，較昨日的238幢，急增36幢，升幅達15%。私人大廈方面，天水圍嘉湖山莊佔15幢，慧景軒1座及2座上榜；元朗錦綉花園佔8處（包括街道），Yoho Town 1座、3座、8座等新榜；荃灣朗城滙2座及3座也有患者居住。

公屋及居屋方面，天水圍為重災區佔75幢，包括天富苑、天恒邨及天瑞邨分別佔有9幢，天盛苑亦佔8幢，天頌苑則佔最多共10幢，俊宏軒亦佔7幢；朗屏邨及洪福邨亦分別有5幢上榜。

▼8月16日 確診大廈名單▼



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彩福邨、碩門邨及顯徑邨「全邨覆沒」

至於排第二的沙田區，私人大廈方面，沙田第一城繼續佔最多有8幢，新港城佔7幢，聽濤雅苑佔6座，富豪花園佔5幢，上榜的大廈也有希爾頓中心B座及C座、濱景花園2至5座、雅景臺2至4座等。

公屋及居屋方面，碩門邨及顯徑邨，分別6幢及8幢大廈上榜，均「全邨覆沒」，其他屋邨則包括水泉澳邨佔9幢、美田邨佔7幢、新翠邨及博康邨分別佔6幢；馬鞍山的錦泰苑、錦英苑、錦豐苑等合共有18幢上榜。

觀塘方面，私人大廈以麗港城佔最多，共有11幢上榜；其次為德福花園佔9幢；滙景花園佔8幢；淘大花園則有4幢；亦有凱滙1座、2座及5座。區內也有多個公屋及居屋邨上榜，麗晶花園、秀茂坪邨及寶達邨分別佔9幢；安達邨有8幢；德田邨及彩德邨分別佔6幢；至於彩福邨更全部5幢都上榜。

▼8月10日起強制檢測公告▼



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黃大仙嘉峰臺5幢全部有人染疫

至於其他地區的大廈方面，黃大仙嘉峰臺1至5座都有患者居住；「常客」美孚新邨佔17幢；日出康城佔16幢；海怡半島佔15幢；太古城佔12幢；康怡花園佔10幢；維景灣畔及黃埔花園分別佔8幢。此外，亦有貝沙灣南灣1座、陽明山莊17座、赤柱大街等上榜。

26幢紀律部隊宿舍上榜

此外，再有26幢紀律部隊宿舍上榜，當中以觀塘區為重災區佔8座，包括秀茂坪紀律部隊宿舍2座、觀塘紀律部隊宿舍1座、順利紀律部隊宿舍1座至2座及4座至7座。黃大仙區亦有6座上榜，涉消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍A座及B座、豐盛街紀律部隊宿舍2座及3座、黃大仙紀律部隊宿舍1座及2座。

大學方面亦有5幢上榜，中大包括賽馬會研究生宿舍1座及3座、中大第十二苑；位於大埔區的教大則有柏立基堂及羅富國堂。