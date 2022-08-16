移民︱開學在即　機場現送機離愁　家長為子女離港：港教育變質

移民潮不斷，機場彌漫一片離愁別緒。周二（16日）晚上的離境大堂，別離場面依然未減，有舉家移民加拿大的港人指，考慮到香港教育制度急速轉變，遂決意離港，他相信當地的教育環境較具啓發性，可予孩子愉快成長；亦有移民英國的家庭直言，本港教育背離其固有價值觀，另在國安教育的不明朗下，認為無法相信女兒可在本港自主學習，遂決定移民英國開展新生活，趕於9月開學前出發。



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葉先生坦言，香港教育制度的急速轉變，是其決意與家人離港主因。(鄭子峰攝)

機場愈夜愈熱鬧 送機、離港親友相擁道別

政府統計處最新公布，本港2022年中人口729萬，按年大減12.2萬，當中人口淨遷移達11.3萬。疫情下機場本來甚為冷清，但愈夜愈熱鬧，離境大堂擠滿移民送機人潮，不少家人緊緊相擁道別，亦有人不禁淚灑當場。

葉先生一家四口，連同兩隻大混種唐狗，將出發前往加拿大，「養咗五年，都當佢哋係屋企人喇，所以都帶埋走。」

家長不認同公民與社會發展科指定要怎樣想

他認為香港教育制度的急速轉變，是其決意離開主因，當中他最擔憂新設的高中公民與社會發展科，「以前無公社科，我地老一輩就係EPA（經濟及公共事務科）， 但當時都係好資料化，畀資料你自己諗，但依家佢話埋畀你聽要點樣諗，你唔使搵資料，背就得㗎喇。 呢啲教育唔適合細路。」他又提到，數位原任職大學教授的朋友已因學術自由收窄，選擇提早完約離港，「如果仲畀細路留返香港讀書，都唔知會變成點。」

葉先生一家四口，連同兩隻大混種唐狗，出發前往加拿大。(鄭子峰攝)

籌備兩年移民加拿大 等幼子小學畢業即超行

葉先生指，曾細閱加拿大的教育課程框架，認為較具鼓勵性及啓發思考，「相信細路發揮可以大啲。」他又提到，社會環境出現巨變，兩年前已萌生移民念頭，惟幼子盼可完成小學課程，遂延至他日前完成畢業禮才離港，「行完畢業禮先走，個細路會開心啲囉，叫完成咗（心願）。」

不少港人帶同寵物移民，機場內狗吠聲此起彼落。(鄭子峰攝)

「一係要改變到佢，如果唔係就佢改變梗你」

葉先生不捨在港親友，但對香港的留戀，他說已隨變質逐漸消逝，「係唔捨得，但依家少咗好多喇，等於識一個朋友，好老友嘅，原來幾十年後唔係嗰個嚟，咁斷捨離唔係好難。」他又指本港正逐漸改變，「一係要改變到佢，如果唔係就佢改變梗你，你改變唔到佢，咪唯有改變自己囉。」

鍾太表示，盼為6歲的女兒提供較佳的學習環境，遂決定移民英國。(鄭子峰攝)

舉家持BNO移英 家長：為女兒找較佳學習環境

鍾氏一家則乘搭今晚航班赴英開展新生活。鍾太表示，考慮到本港時下教育制度背離其固有價值觀，另在國安教育的不明朗下，遂決意以英國國民（海外）護照BNO護照移民，並早在半年前已着手準備，盼為6歲的女兒提供較佳的學習環境，「大家都見到香港近幾年發生嘅事，同我地價值觀唔同，反而去到英國，就係Happy School (標榜愉快學習)。」

她又提到，適逢女兒剛幼稚園畢業，正好無縫赴英升學，下月5日將會入讀當地小學，「啱啱可以銜接到，唔使(讀本地小學)半途離開。」她指身邊最少有十位有家室友人已移民離港，自己雖不捨家人，「但一講到係為咗小朋友教育，大家都明白同理解。」鍾太表示，移英後丈夫將繼續從事物流業，相信可較易適應。

本港移民潮不斷，學生人數驟減，教育局局長蔡若蓮早前接受多間傳媒專訪指，移民家長不一定不滿本港教育制度，認為他們或因現時移民門檻低，遂令家長或抱嘗試心態，又重申移民潮「觀感大於實數」。