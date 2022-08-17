增5757宗確診　4幼園有班別停課　南區翡翠長者之家爆疫全院撤離

本港單日確診數字連續兩日突破五千大關。今日（17日）再多5,757宗確診，其中194宗屬輸入個案，為繼昨日錄5,162宗確診後，連續兩日攀至5,000宗以上。

衞生署公布再有4間院舍爆疫，其中位於港島南區的翡翠長者之家合共9人染疫，包括7院友及兩名員工。由於染疫院友分布不同樓層，衞生署衞生防護中心已建議全院撤離檢疫。另有4間幼稚園有個別班別爆疫需停課，包括九龍城維多利亞（何文田）國際幼稚園K1A1上午班。



另外，於屯門醫院留醫的5歲9個月大女童，病情仍然危殆，於兒童深切治療部留醫；至於早前染疫後一度出現嘶哮症、需插喉的27個月大男嬰，病況已轉為穩定，昨起不需使用呼吸機，現已離開兒童深切治療部返回普通兒科隔離病房，其基因分析結果暫時得知涉BA.2病毒株。



增5,757個案 包括194宗輸入

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增5,757宗確診，當中5,563為本地個案，2,167宗為直接核酸檢測確診，3,396宗為快測後經核酸證實染疫。至於194宗輸入個案來自43個國家，當中5個國家輸入個案超過10宗，包括泰國、英國、美國、印度及菲律賓。現時懷疑BA.4或BA.5個案比例增至24.5% ，大部份屬BA.5，懷疑BA.2.12.1個案則佔7.4%。

4院舍爆疫 南區翡翠長者之家9人中招要全院撒離

歐家榮表示，接獲多4宗院舍報告爆疫，共94名院友需要檢疫，涉及3間安老院及1間殘疾院舍。當中南區翡翠長者之家共有7名院友及兩名員工中招，該院有5層樓，共有88名院友及41名員工。最初一名登記護士在8月15日核酸檢測呈陽性，該護士已接種4劑疫苗，本身無徵狀，8月14日最後上班。該院昨日（16日）再有多一名護理員檢測呈陽性，已打三針且無徵狀，兩人在不同樓層工作。

他續稱，涉事的翡翠長者之家其後再陸續發現院內有7名院友染疫，包括3宗昨日快測陽性，4宗今日分別透過快測及核酸檢測陽性，全部無徵狀，當中5人已打3針或以上，餘下兩名暫未有資料。7人分布在不同樓層，1樓1名、2樓4名、4樓1名及5樓1名。為謹慎起見，當局已建議該院全院撤離檢疫。過去7日已有44間院舍呈報新增個案，包括32間安老院及12間殘疾院舍，涉57名院友及17名員工。

多4校有班別須停課

至於學校方面，歐家榮指雖然大部份學校放假，但仍有48間學校呈報74宗個案，包括38間幼稚圍、4間小學及6間中學。14間學校過去7日有兩宗個案或以上，大部份涉幼園，已建議4間學校個別班級停課一周。

涉事學校包括︰

．觀塘區香港青年協會鄭堅固幼稚園K2班，全班15人，有兩名學生及1名教師染疫

．西貢區欣研幼稚園K1A班，11名學生中，有兩名學生陽性

．九龍城維多利亞（何文田）國際幼稚園K1A1上午班，19名學生之中，有兩人陽性

．九龍塘美國國際學校（小學部）幼稚園的EC1P班，全班4名學生中，有兩人陽性

5歲9個月大女童情況危殆 27個月大男嬰離開PICU

歐家榮又說，兒童確診個案中，屯門醫院5歲9個月大女童仍然危殆，在兒童深切治療部留醫；早前染疫後一度出現嘶哮症、需插喉的27個月大男嬰已轉為穩定，昨起不需呼吸機，現已離開兒童深切治療部，返回普通兒科隔離病房，其基因分析暫時得知涉BA.2病毒株。

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