馬鞍山福安花園第一座解封　發現9宗陽性及12宗不確定個案

政府昨日（16日）傍晚圍封馬鞍山福安花園第一座， 進行強制檢測，行動於今（17日）早約9時完成，有790人接受檢測，當中發現9宗陽性檢測個案，以及12宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



▼8月16日 馬鞍山福安花園第一座圍封強檢▼



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在「受限區域」馬鞍山福安花園第1座內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可經由指定出口離開。

到訪300戶 38戶沒應門需跟進

政府派員在「受限區域」到訪300戶，當中38戶在過程中沒人應門，會採取措施跟進。



政府昨日（16日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日下午5時起限制在馬鞍山福安花園第一座內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。

▼8月16日部份強檢大廈▼



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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至8月17日）▼

