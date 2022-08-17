疫情．最新｜打齊2針疫苗比率終逹90%　楊何蓓茵：盡快打齊3針

單日確診個案直逼六千宗，本港今日（17日）新增5757確診，包括194宗輸入，累積1875名確診病人在公院留醫，包括273宗新增入院個案，累積32宗危殆個案，嚴重個案33宗，多4人死亡。變異病毒株方面，懷疑BA.4/5佔24.5% ，大部份屬BA.5，懷疑BA.2.12.1則佔7.4%。



位於南區的翡翠長者之家，有7名院友及2名員工染疫，最初是一名登記護士檢測陽性，已打4針，8月14日最後上班，昨再有一護理員陽性，已打3針，無徵狀，在不同樓層工作，7名院友包括3宗個案昨日快測陽，餘下四人今日分別快測及核酸陽性，5人已打三針，分布於不同樓層，需要全院撤離。



昨日疫情總覽：



【19:45】負責疫苗接種的公務員事務局局長楊何蓓茵在Facebook表示，今日3歲以上人口第2劑新冠疫苗接種率達9成，而新冠疫苗總接種劑次為18,352,673劑，是一個重要的里程碑。她重申，對着傳播力強的變種病毒株，這絕對不是終點，「疫症當前，不能停步，當務之急是所有年齡組別盡快打齊3針。」

【19:30】有乘搭飛機人士深夜抵步，其後凌晨得知確診，原來無抗疫車輛接送他們到隔離設施，被逼留在機場等天光，期間更與檢測陰性人士共同等待。政府今日宣布「補鑊」，消防處由今日中午開始增加機場抗疫車輛的班次，每日由早上6時至凌晨1時，每半小時一班；以及每日由凌晨1時至早上6時，每小時一班。

▼8月16日 醫管局教正確戴口罩及兒童染疫風險▼



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▼8月16日 馬鞍山福安花園第一座圍封強檢▼



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【17:13】政府表示，觀塘區、沙田區、大埔區、黃大仙區有部份地區污水檢測結果呈陽性，且病毒量相對較高，顯示處所可能有隱性患者存在，政府將派發23萬個快速抗原測試包，當中包括油塘邨、油塘Ocean One及Peninsula East、沙田金獅花園1期、黃大仙雙鳳街街市及附近一帶住宅等。

▼8月17日 部份污水陽性大廈▼



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【17:11】劉家獻表示，一度危殆要插喉的27個月大男嬰，昨日已好轉穩定，不需使用呼吸機，離開深切治療病房，轉到普通兒科隔離病房，基因分析暫知是BA.2，另一名5歲9個月大女童個案，目前仍然危殆，在屯門醫院兒童深切治療病房留醫。

【17:09】劉家獻表示，由7月初起確診入院個案慢慢上升，到7月中至尾升得愈急，擔心社區長者及感染人數增，長者受感染機會愈大，好多長者未打齊三針，有機會易變差要入院治療，，希望準備病床，當有需要入院，可盡快收入院，第二階段病床調動計劃，目前每日新增確診入院270多，到300要第三階段，準備病床，最主要將非緊急服務調動，不急手術，預約手術，或不急服務，例如內窺鏡會延遲，以增加人手及病床。

【16:59】新增74宗學校呈報個案，涉48間學校，建議4間學校有班級停課一周：

1)(觀塘)香港青年協會鄭堅固幼稚園：K2班有2學生及1老師陽性

2)(西貢)欣研幼稚園：K1A班有11學生，兩學生確診

3)維多利亞（何文田）國際幼稚園：K1A1上午班有19名學生，有兩學生陽性

4)(九龍城)美國國際學校(AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL PRIMARY Branch)：幼稚園部份EC1P有四個學生，有兩人陽性

【16:55】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日（17日）新增5757確診，包括194宗輸入。變異病毒株方面，懷疑BA.4/5佔24.5% ，大部份屬BA.5，懷疑BA.2.12.1則佔7.4%。已做基因分析個案中，BA.5約有10% 昤60至69歲，70至79歲有5%，80歲以上3%。

位於南區的翡翠長者之家，有7名院友及2名員工染疫，院舍有5層樓，共88院友，41員工，最初是一名登記護士檢測陽性，已打4針，8月14日最後上班，昨再有一護理員陽性，已打3針，無徵狀，在不同樓層工作，7名院友包括3宗個案昨日快測陽，餘下四人今日分別快測及核酸陽性，5人已打三針，分布於不同樓層，需要全院撤離。

【16:42】劉家獻表示，長者染疫入院情況上升，社區確診個案增有四分之一是60以上長者，6月初開始，新入院長者人數升，6月初至中維持20至30或 30至40人水平，個案一直上升，至昨天，確診要入院有172名長者，佔新增入院273人的六成 ，現時留醫確診病人中80%是60以上，1875名病人留醫中，1501名60歲以上，現時65名危殆及嚴重病人中，82%是長者。

【16:35】其中一名死者為52歲女性，沒有打針，本身有肝癌，有擴散至淋巴，8月3日到急症室求診，有肚漲、黃膽及疲勞，病毒測試陽性，CT值19入院，有處方口服藥，並處理肝癌引致的肚漲及其他問題，8月11日轉靈實醫院治療肝癌，昨日離世。

【16:30】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，本港今日（17日）累積1875名確診病人在公院留醫，包括273宗新增入院個案，累積32宗危殆個案，嚴重個案33宗，多4人死亡。

【12:26】疫情持續，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（17日）表示，本港目前最迫切的是取消接種第三針疫苗的6個月寬限期，未完成疫苗接種的長者及兒童應避免進入高危場所。對於醫管局放寬，向所有60歲以上患者處方新冠口服藥，何栢良指，不論是否有病徵都應該服用，「到你出現病徵而且係要入院，服藥係防患於未然。」

【11:14】行政長官李家超今日（17日）出席香港高峰論壇致辭時指，他至今上任約一個半月，期間推出「3+4」檢疫安排，很開心見到不少商界人士歡迎有關措施。

他又說，聽到商界希望與內地通關的聲音，強調接軌世界與內地通關並非對立，目標希望便捷旅客，同時不會為內地疫情帶來額外風險。

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【10:54】上屆政府因應疫情回落，五月起實施第二階段放寬社交距離措施，郵輪「公海遊」同月下旬獲准復辦，但至今三個月，「公海遊」仍然復辦無期，有郵輪已撤出香港、甚至破產。旅遊業界代表昨日（16日）與醫務衞生局副局長李夏茵見面，商討放寬郵輪旅遊檢疫限制及熔斷機制，盡快促成恢復「公海遊」，目標第四季有郵輪回港營運。



旅遊界立法會議員姚柏良表示，一日有熔斷機制，都難以吸引大型郵輪公司回港營運，期望政府的防疫思維能夠與時並進，運用其他防疫措施指引代替熔斷機制。

【10:52】政務司司長陳國基今早（17日）率領多名官員，到立法會與議員舉行第二次「前廳交流會」。陳國基會後表示，一直未停止與內地商討通關，適當時候會公布詳情。至於與外地通關，陳國基指政府早前實施「3+4」隔離方案，效果不錯，對社會風險低，未來要視乎疫情發展，若條件許可，一定會繼續放寬，對香港經濟及各行各業都有幫助。

▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼



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▼8月11日 九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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▼8月6日 官涌疫苗接種中心嬰幼兒打科興▼



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【09:15】政府昨日（16日）傍晚圍封馬鞍山福安花園第一座， 進行強制檢測，行動於今（17日）早約9時完成，有790人接受檢測，當中發現9宗陽性檢測個案，以及12宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【06:00】近日兒童確診個案持續上升，死亡，重症個案增，以及康復後的長新冠後遺症惹關注，截至8月15日，瑪嘉烈醫院共跟進288宗8至13歲的小童長新冠個案，當中有患者出現每日短暫失去視力的後遺症。至於出現嘶吼症的個案亦有上升，近期每日或隔日便會有個案呈報。



瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，當小朋友出現病徵時，家長不應猶疑，要盡快帶小朋友求醫，及早接種新冠疫苗亦能有效預防感染後的急性併發症或後遺症。

【06:00】暑假剛開始，但也開學在即，醫管局為學生及家長提供回校上課的感染控制建議。瑪嘉烈醫院資深護師（傳染病中心）陳瑩斐提醒家長為子女快測時並非愈入愈好，更重要的是在鼻孔中轉圈，以採集到足夠的分泌物。

學生在校內必須戴好口罩，緊貼面部，完全覆蓋口、鼻及下巴，並時刻保持雙手清潔，防止病毒傳播。

▼8月11日 富豪九龍酒店檢疫住客提早離開▼



▼8月10日起強制檢測公告▼



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▼8月16日 「最幸福霓虹燈」冠南華裙褂招牌拆卸前最後亮起▼



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▼8月16日 機場再現送別移民親友情景▼

