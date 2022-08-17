何栢良倡取消第三針疫苗寬限期　籲60歲以上患者服用新冠口服藥

疫情持續，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（17日）表示，本港目前最迫切的是取消接種第三針疫苗的6個月寬限期，未完成疫苗接種的長者及兒童應避免進入高危場所。對於醫管局放寬，向所有60歲以上患者處方新冠口服藥，何栢良指，不論是否有病徵都應該服用，「到你出現病徵而且係要入院，服藥係防患於未然。」



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港大感染及傳染病中心總監何栢良商台《在晴朗的一天出發》表示，政府應盡快取消接種第三針疫苗的6個月寬限期，「打兩針即係未完成，仲畀多6個月容許進入高危場所係不妥當」，他又指，現時12歲以下兒童可獲豁免「疫苗通行證」，但未完成接種就進入除口罩等場所，家長和政府應考慮，不應帶兒童到高危場所。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良又表示，60歲以上患者不論有否出現病徵，都應該服新冠口服藥，否則到肺花抖不到氣時才服用就太遲，到時應入院治療，提醒患者要防患未然，他又，目前住院的新冠病人當中，有七至八成為80歲以上長者，死亡風險高，如延誤治療，可能會引發多個器官炎症，引致血栓塞、腦血管、肺動脈血管等問題，切勿以為病徵輕微便掉以輕心，在5日内處方藥物，更能控制病情。

對於旅遊業界要求政府放寬郵輪旅遊防疫限制，何栢良指，當發現郵輪上有確診個案，可以採取動態方式處理患者，安排在房間檢疫隔離。

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