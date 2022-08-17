中環觀塘塞車｜港府引入AI抄牌　專家稱試驗期內資料不作檢控用途

塞車問題困擾本港多區，即使警方去年發出330萬張俗稱「牛肉乾」的定額罰款通知書，仍無法解決問題。運輸署擬先後在中環和觀塘的違泊重災區，安裝「自動執法系統」，透過高清攝錄機和人工智能（AI）協助識別違泊個案。

資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，據他了解，運輸署為期半年的試驗期內，只會測試系統的AI技術，確定能否準確辨識汽車是否違泊，抑或是塞車致車輛停下，料試驗期內不會用相關資料向違泊個案提出檢控。

方續稱，運輸署收集涉嫌違泊片段，將交予警方「把關」，若系統最終通過測試，將擴至全港其他違泊重災區。觀塘區的測試要在明年5月才完成，亦即最快明年下半年才有望正式啟用。他又估計，下一個被「開刀」引入AI抄牌的地方，將會是有「金魚街」之稱的旺角通菜街和西洋菜街一帶。



方保僑表示，運輸署將會在中環雪廠街和觀塘開源道一帶的違泊黑點安裝高清攝錄機，拍攝車輛違泊情況。據他了解，當局在為期6個月的試驗期內，不會利用相關資料執法，「佢𠵱家呢6個月都係試驗，試驗咗之後佢係唔會抄牌住嘅，只不過係自己做內部測試，證實下究竟係做唔做到。」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

測試重點要求AI準確辨識車輛是否涉違泊

方續指，透過高清攝錄機拍下車牌「冇難度」，但AI是否能準確地辨識車輛是否涉違泊，才是測試焦點。他以塞車重災區之一的觀塘開源道迴旋處為例，「啲車成日塞喺度，咁佢停喺度5分鐘係咪就代表佢係違泊？定係我都只係塞車咋喎，我塞咗喺度5分鐘，前面唔郁，係咪都會當咗佢違例泊車呢？」

料AI抄牌中招罰款額為320元

方保僑預料，AI偵測到涉嫌違泊的車輛後，便會輸出片段，運輸署整合後，便會將一系列的片段轉交警方進一步調查。警方確認車輛違泊後，便會向車主發出「考慮檢控」通知書，車主確認後才會正式抄牌。他相信全部抄牌個案都只會「抄車牌」，並不會「抄人牌」，即罰款額為320元，而非較高的450元。

「多功能智慧燈柱」早前因私隱問題而引起軒然大波，方保僑曾是智慧燈柱技術諮詢專責委員會成員，他亦認為今次「自動執法系統」亦有可能會惹起關注，「佢𠵱家就話影唔到樣嘅，就冇用啦，咁呢啲私隱問題點處理，我諗呢啲都係問題嘅地方，所以就要諮詢區議會。」

裝設自動交通執法系統的位置圖。（區議會文件）