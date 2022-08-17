油塘邨、溱岸8號、Ocean One等多處污水呈陽性　政府派23萬快測包

政府表示，觀塘區、沙田區、大埔區、黃大仙區有部份地區污水檢測結果呈陽性，且病毒量相對較高，顯示處所可能有隱性患者存在，政府將派發23萬個快速抗原測試包，當中包括油塘邨、油塘Ocean One及Peninsula East、沙田金獅花園1期、黃大仙雙鳳街街市及附近一帶住宅等。



▼8月17日 部份污水陽性大廈▼



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政府指，房屋署及當區民政事務處將陸續向以下地點的居民、清潔工、物業管理員工，派發共約23萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。受影響地點如下：

觀塘區 — 油塘邨、嘉和園、宏光樓、利基大廈、兆景樓、Ocean One、Peninsula East、嘉賢居、曦臺、海傲灣、鯉灣天下、油塘中心及油翠苑



沙田區 — 愉景花園、新田村、隔田村、隔田村南滘、金獅花園1期、豐盛苑、富豪花園及溱岸8號



大埔區 — 林村新村、坪朗、美德大廈、普益街1-39號、廣福道1-19號、廣福大廈、中嘉閣、怡雅苑、明雅苑、新興花園、太湖花園第1及2期、大埔頭、太湖山莊、華樂豪庭、新華安里及富善花園



黃大仙區 — 鵬程苑及翠鳳街和飛鳳街附近一帶住宅



黃大仙翠鳳街、飛鳳街附近一帶住宅污水呈陽性，包括雙鳳街街市。（政府新聞處圖片）

政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。