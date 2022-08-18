疫下空姐重拾昔日夢想　轉行做護士　冀擺脫機械式工作充實自我

疫情持續逾兩年半，各行各業面對巨大衝擊，不少人選擇轉行重新出發。正就讀養和醫院護士學校的陳飛麗亦趁這時機重拾昔日夢想，毅然從空中服務員轉行做護士，希望擺脫空姐的機械式工作，發揮助人的熱誠，並應用以往在航空業工作的知識，主動關懷病人，與之溝通，「其實少少關心關懷，佢哋已經好開心。」



陳飛麗（右一）重拾昔日夢想，毅然從空中服務員轉行做護士。（養和醫院提供）

曾怕困難放棄護士之路

就讀養和醫院兩年全日制登記護士課程的陳飛麗，現在是二年級生，她於2014年於旅遊及酒店管理高級文憑畢業後，任職空中服務員。但因感到每日工作過於機械化，逐漸喪失成就感，故於2021年2月入讀護士學校，轉行做護士。其實她於中學畢業後曾打算做護士，惟擔心自己能否處理到複雜的醫療工作，「如果撞車啲人爆晒腦係咪handle(處理)到？」故選擇成為空中服務員。

陳飛麗指，在護士實習期間能運用做空中服務員所學到的溝通技能，與不同病人溝通。「好多時候（病人）會覺得好擔心，個樣好愁。」因此不論是入院前、做完手術抑或長期臥床的病人，她都會主動與病人攀談，「其實少少關心關懷，佢哋已經好開心。」

旅行團領隊疫下開工不足轉職護士

同樣為登記護士二年級生的潘曉彤本身就讀旅游業管理，畢業後成為旅行社領隊，惟由於疫情關係，出團機會大減，加上目睹疫情下醫療人手不足，「希望成為一份子(護士)，令到個pool盡量大返少少。」

養和醫院護士學校校長羅鳳儀表示，有接近六成學生考完DSE，部份學生則已在其他院校修畢高級文憑課程或副學士課程，更有四分之一學生已修畢學士學位課程，並選擇轉行而修讀護士課程。

男護士曾遭質疑身份 出示職員證不被信任

已於養和醫院護士學校畢業的陳灝權並不是疫下轉行的一份子，早在中學時已有一個護士夢。然而，護士行業一向由女性主導，以前的老師及同學曾對他說「男士做呢行，入學可能已經比較困難。」惟他沒有顧慮太多，毅然報讀護士課程，讀書時沒有因為男性身份而遭遇困難。不過畢業後，曾有病人或家屬質疑其男護士的身份，「縱使已經出示職員證，都唔信我係一個註冊護士。」這些經歷沒有令他放棄做護士，反令更堅定以專業知識應付種種疑難。

養和醫院護士學校現時開辦三個護士課程。（養和醫院提供）

養和護士課程現正招生

養和醫院護士學校現時開辦三個護士課程，包括兩年全日制登記護士-普通科護理學高級文憑（100個學額）、三年兼讀制註冊護士-普通科護理學專業文憑（登記護士進修課程）（60個學額），以及四年全日制註冊護士-普通科護理學專業文憑（60個學額）。

羅鳳儀指，學生修畢兩年全日制登記護士-普通科高級文憑課程後，可選擇升讀三年兼讀制註冊護士-普通科專業文憑課程。學生亦可以直接報讀四年全日制註冊護士-普通科課程。

課程學費全免，亦會有津貼資助，登記護士和註冊護士入職的薪酬則按政府總薪級表，薪點由27,825元至62,950元不等。

報讀護士課程的學生於中學文憑試需在中英數取得2級或以上成績，報讀後需先接受ZOOM及面對面形式面試，其中兩年全日制登記護士-普通科高級文憑課程現正接受報名，今年8月31日截止，申請者需把填妥的申請表格、個人履歷等資料電郵至studentrecruit@hksh.com，亦可把申請表格、個人履歷等資料，郵寄到「School of Nursing, Hong Kong Sanatorium & Hospital, 11/F, One Island South, 2 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong」。合適的申請者會獲電郵通知安排面試。