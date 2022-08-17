柬埔寨｜台女蛇頭藏人口販賣筆記　受害者欄位畫「X」有玄機？

台灣彰化市張姓女子，從通訊行員工變身為人口販運女蛇頭，警政署刑事調查局周二（16日）將人移送彰化地檢署後，檢方聲押獲准，據查，專案小組目前釐清，確認有被張女販運到柬埔寨、泰國的被害人有10人，不過從張女身上扣到的筆記中，出現的被害人名單，至少有50人以上，未來將是追查重點。



刑事局中打三隊追查彰化市張姓女子為首的人蛇集團，其中一項扣案證物為張女隨身攜帶的筆記，筆記中詳細紀錄了，被害人的姓名、住宿房費、餐費、運費、搭機時間、辦理護照規費、共犯花用等等，幹員形容是張女的「犯罪全紀錄」。

據查，該筆記內出現的被害人至少超過50人，不過專案小組實際掌握的被害人，只有10人，其中的落差，將是未來借提張女釐清的重點。

但專案小組也發現，被害人名單中，不乏有部分被害人欄位是被畫上大大的「X」符號，據張女辯稱，該類被害人畫上X的原因，是支出被害人相關費用之後，被害人在搭機的最後一刻「臨陣拖逃」，沒有搭上飛機，不過專案小組高度存疑，是否已經遇害，或遭到其他不法行為，都將後續查明。

幹員透露，有關張女對於將被害人若送往柬國可賺10萬元（新台幣．下同．約合2.6萬港元）、泰國1萬至1萬6千元（約合2620至4180港元）存疑，有可能是不同犯罪集團在分工過程，會有不同的成本花費，所以會影響到支付給張女的酬勞，此部份也是未來追查重點。

彰化地檢署訊問後，認定張女等4人，涉嫌意圖營利詐騙使人出國及違反人口販運防制法、組織犯罪條例等罪嫌，其中張女、30歲林男2人有滅證及勾串共犯及證人之虞，昨天深夜向法院聲押禁見，17日凌晨零時裁定羈押張女，另外27歲陳男2萬元保釋，林男、21歲劉女請回。