01採訪｜五香港人經泰國中轉困緬甸待救　電騙集團目標趨國際化

近年來在緬甸、柬埔寨等地的電信詐騙集團愈發猖獗，受高薪誘惑而被賣進詐騙團體的受害者遍及中國內地、台灣和馬來西亞，今年以來更有國際化趨勢。本港入境事務處今年亦接獲17宗家屬求助案。最近揭發多宗台灣受害案例的全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org ，GASO）的成員向《香港01》證實接到五名港人求助個案，現時亦受困緬甸。



據去年成立的全球反詐騙組織（GASO），目前組織登記的在東南亞範圍內受騙遇害的待援助港人案例共有5宗，均從泰國被運往緬甸，困於當地的電騙集團。由於電騙集團以往大多以大陸人或海外華人為目標進行情感詐騙（俗稱「殺豬盤」）和金融詐騙，這些集團亦開始向同樣熟習中文的台灣人、馬來西亞人埋手。

連日來台灣媒體主要披露的台灣受害者個案主要來自柬埔寨，緬甸亦是另一個有眾多電騙集團窩藏的東南亞國家——包括在緬北（中緬邊境地帶）、泰緬邊境城市大其力（Tachileik）和苗瓦迪（Myawaddy）三大「基地」密集式進行詐騙，其中苗瓦迪即是惡名昭著的「KK園區」所在地。

據組織在緬甸的負責人M（化名）介紹，相信有五名港人現被緬甸的電網集團關押，相比內地、台灣，因香港和新加坡基本工資相對更高，電騙集團難以給出更高的薪金做誘餌，港人受害者因此暫時人數較少。M有在跟港人事主家屬聯繫，但基於安全原因，拒絕透露更多之後計劃的細節。

泰國與緬甸以湄公河為界，圖中上方為泰國湄索（Mae Sot），下方為緬甸克倫邦苗瓦迪（Myawaddy）。（亞太國際宣傳片）

「華人市場已死」 詐騙人員國際化

不過，今年以來，隨着電騙集團對熟悉英文的「詐騙人員」需求增大，香港人、新加坡人、非洲人、印度人甚至澳洲相對偏僻貧困地區的人漸漸增多。

「（針對）說普通話的中國人、華人（進行詐騙）的市場差不多已經死了。」M解釋稱，許多美國及加拿大的華人已經清楚電信詐騙的手法，詐騙人員聯繫到的「1000個人裏都未必有1個會上當受騙」，轉而挖掘「國際市場」。

「有些可能是喜歡亞洲女性的男性，就會跟他（詐騙人員）聊兩句。閒聊了兩三個月後就開始跟他說，『你有沒有興趣做投資啊，我正在做投資，我阿叔、舅父是上市公司經紀人，可以給資訊給你』。」M稱，電騙集團普遍針對40歲以上的男性和30歲以上的女性，他們經濟條件更好、對網絡詐騙的了解沒有年輕人多。

大陸人「離場」 開拓英語「巿場」

近年來，一些中國內地的電信詐騙集團在執法部門的打擊下逐漸向東南亞轉移，以緬甸、柬埔寨等地方武裝控制地區、政府管轄寬鬆的經濟特區為基地從事詐騙活動，招募或是高薪利誘中國人實施詐騙。

但由於地處境外，中國司法機關難以觸及，各地政府於是從去年初開始勸返滯留緬北的中國人，或是承諾對電騙人員寬大處理、或以註銷戶籍、取消國內家屬福利待遇等方法迫使在緬甸北部的國人返國，使得當地電騙產業出現勞動力真空。《香港01》去年有關緬北電騙集團揭秘的系列報道披露，大量由中國雲南邊境進入緬北打工的內地人，受電騙集團控制進行詐騙，但內地去年底展開「大勸返行動」，不少低層電騙犯逃回內地自首，不過，電騙集團許多核心人員及主腦都留在緬甸，招攬並培訓懂中文的當地人來填補空缺。

M表示，如今中國人因防疫規定無法輕易出境，邊境巡防亦有強化，偷渡困難，電騙集團因此不得不向其他地區招攬人手。集團本身的背景亦五花八門，東南亞各國以及香港、台灣等地的幫派都有參與。

台灣人口販運集團，陸續逮捕收押中。今年五月開始，刑事局、台北地檢署、調查局等單位，在全台聯手展開數波搜索，並收押多名涉嫌誘騙台人前往緬甸的黑幫份子。（內政部）

在電騙集團內，受害者的命運受其身價左右，大多數電騙集團一旦收到贖金往往就會放人，今年在網絡上廣泛傳播的受害人被摘取器官、抽血等駭人情況，M指它們雖然確實存在，但只有少數集團會採取如此極端的手段。

拒絕讓媒體披露個人背景的M自己其實也是電騙集團受害者，因去東南亞談生意而被騙進緬甸的詐騙集團，他從當時的經歷中明白，若受害者對電騙公司有價值、為他們賺得了錢，「他們就會對你好一些」。受困2個月後他得以脫身，但許多其他人則沒那麼幸運：在電騙公司欠了錢的、「搞毒品」的，又或是事前收到10萬人民幣或港幣的「安家費」的人，就很難從中抽身，現只希望能盡個人綿力營救被困者。