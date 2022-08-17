國泰推新計劃整合馬可孛羅會及亞洲萬里通　續會自動過渡至新計劃

國泰航空過往推出馬可孛羅會飛行常客計劃，加入成為會員後，將可獲專屬服務。國泰今日（17日）宣布，將提出全新的國泰會員計劃，現有馬可孛羅會及亞洲萬里通會員計劃會整合，當在今年延續會籍時，將自動過渡成為「國泰」新計劃下的相應會籍級別。

國泰又指，所有新計劃下的會員，均可享特定優惠及體驗，包括優先辦理登機手續。



國泰推出全新國泰會員計劃，以往馬可孛羅會的會員，將會自動過渡至新計劃。（資料圖片／余俊亮攝）

新計劃續設四個級別 最高為鑽石卡 最低為綠卡

國泰表示，全新的國泰會員計劃將設四個級別，包括鑽石卡、金卡、銀卡及綠卡。會籍級別越高，禮遇越多。

國泰亦指，馬可孛羅會現有的鑽石卡、金卡及銀卡會員，當在今年延續會籍時，將自動過渡到新計劃下相應的「國泰」會籍級別；至於馬可孛羅會綠卡及「亞洲萬里通」會員，則會過渡成為「國泰」的綠卡會員。

國泰發言人續指，今天起馬可孛羅會及「亞洲萬里通」計劃的會員，可透過全新計劃獲得優惠，包括以更多方式賺取和兌換亞洲萬里通里數、獲取會籍積分（前稱馬可孛羅會會籍積分）等。國泰又預告，在未來數月，將推出會員專享的旅遊及時尚生活獎勵和體驗。