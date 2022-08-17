紅黄碼3+4｜貿發局林建岳促准黃碼人士入會展：國際會展貢獻大

抵港人士的隔離及檢疫政策改為「3+4」（首3日酒店檢疫、後4日家居醫學觀察）及紅黃碼政策，貿易發展局要求政府進一步放寬，准診持黃碼人士可以進入國際展覽及會議場地，主席林建岳表示，自新安排宣佈以來，貿發局一直馬不停蹄，與不同政府部門溝通，希望政府可盡早將香港會議展覽中心，從主動核查疫苗通行證表列處所名單中剔除。



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根據新安排，抵港人士在4日家居醫學觀察期間，其疫苗通行證會轉為黃色，雖可上班上學，但禁止進入主動核查疫苗通行證表列處所，如食肆、院舍、戲院等，但也包括會展中心。

貿發局今日表示，歡迎政府新檢疫安排，但抵港人士在4日醫學監察期間不能進入會展中心，令新安排仍拒國際會議及展覽和其參加者於門外。

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主席林建岳博表示，自新安排宣佈以來，貿發局一直馬不停蹄，與不同政府部門溝通，期望能夠爭取為來港參加國際展覽和會議的內地和海外人士，作出合適的檢疫安排，令他們可以安全參與會展活動。他指最理想的方案，是可盡早將國際展覽及會議從主動核查疫苗通行證表列處所名單中剔除。

他又指出，過去兩個月，貿發局在香港會議展覽中心成功舉辦了兩項大型公眾活動，分別是錄得85萬人次入場參觀的香港書展及超過43萬人次入場的美食博覽。他表示，兩項活動逾百萬人次參與，在舉行期間均採取了嚴格的衛生措施，反映會展業界可以遵守及緊密配合政府制定的衛生措施和要求，舉行安全的展覽。

林建岳重申，國際會展是香港中小企重要的宣傳及銷售渠道，同時對香港經濟有重大貢獻。「我們亦明白平衡公眾健康與經濟復甦的重要性。本局會保持與政府及業界緊密聯繫，希望香港可以盡快與國際社會回復正常交往。」

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