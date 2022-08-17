確診大廈｜增2625幢　涉擎天半島、君臨天下等豪宅　葵涌廣場上榜

政府今晚（17日）更新確診大廈名單，名單上共有10,813幢大廈，較昨日微增73幢。當中有2,625幢為新上榜或有新個案，至於18區的大廈分佈則以沙田區佔最多，元朗區及觀塘區緊隨其後，分別佔266、255及209幢。

新上榜大廈包括不少中產屋苑及豪宅，包括九龍站上蓋君臨天下和擎天半島，以及麗港城、太古城、沙田第一城、美孚新邨、日出康城、海怡半島等。此外，碩門一連兩日「全邨覆沒」，亦再有24幢紀律部隊宿舍，及4幢大學的大樓或宿舍新上榜或有新個案。



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沙田新上榜佔最多 碩門邨一連兩日「全邨覆沒」

新上榜大廈中，沙田以266幢排18區之首，當中沙田第一城佔10幢、富寶花園佔9幢、聽濤雅苑佔7座、新港城佔6座、名城2期及3期共佔5幢。公屋及居屋則以水泉澳邨佔12幢最多，碩門邨6幢亦一連兩日「全邨覆沒」。

元朗區方面，天水圍繼續為重災區，共76幢上榜，當中天頌苑及天盛苑佔10幢、天瑞邨佔11幢、天富苑佔8幢。至於其他區域，朗屏邨亦佔9幢、洪福邨佔6幢。私人大廈方面，Yoho Town並無大廈上榜，嘉湖山莊佔15幢、錦綉花園12幢，亦有朗城滙、栢慧豪園及尚悅。

▼8月17日 確診大廈名單▼



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將軍澳廣場、葵涌廣場上榜

至於觀塘區方面，多個大型屋苑確診大廈數量下降，包括麗港城佔8幢、德福花園佔6幢、淘大花園佔4幢。公屋及居屋方面，翠屏北邨及南邨共佔11幢、油麗邨佔9幢、牛頭角上邨及下邨共佔8幢。

其他地區方面，黃埔花園佔21幢、日出康城佔17幢、太古城13幢、美孚新邨及海怡半島分別佔12幢、映灣園佔7幢、都會駅佔4幢。豪宅方面亦有淺水灣道23號；貝沙灣1座；君臨天下1座及3座；擎天半島1座、2座及5座。此外，將軍澳廣場1座及3A座、葵涌廣場3座亦上榜。

▼8月10日起強制檢測公告▼



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觀塘區12幢政府紀律部隊宿舍上榜

24幢政府紀律部隊宿舍上榜，當中以觀塘區佔最多，包括秀茂坪紀律部隊宿舍1座及2座、觀塘紀律部隊宿舍2座，及順利紀律部隊宿舍2至8座。

此外，聖士提反書院職員宿舍A座、中大賽馬會研究生宿舍1座及5座、中大第十二苑亦上榜。