美食博覽煞科　參展商推優惠吸客清貨　人流、銷情勝預期

美食博覽會來到最後一日（15日），各家參展商都落力推出減價優惠，務求可在短時間內吸客清貨。有展商表示，受惠於政府派發消費券及會展站啟用，銷情和人流都比預計中好，相信生意額可回復疫情前的表現。



銷售額回復疫情前

安記負責人李小姐指，最後一日推出兩盒鮑魚售300元的優惠，福袋亦只售185元。她表示受惠於會展站開啟，即使是最後一日為星期一，人流亦比預想中多。李小姐指，「本身預期銷售額只可以回復疫情前，但最後銷售額比預期多一成。」

健康雞煲梁小姐指，今次美食展反應良好，現貨已售畢，現售「雞煲券」，今天會再設「快閃優惠」，雞煲會由98元減價至68元。她指，銷情勝過預期：「比預期中多一倍，人均消費達300至400元。」她表示，受消費券帶動，最後一日的人流比預期中多，加上會展站啟用後，方便不同地區的市民到場。

健康雞煲梁小姐指，今次美食展反應良好，現貨已售畢。（鄧宇詩攝）

香港零食大王負責人廖小姐表示，來到最後一日貨品「一再減價」，例如台灣蝦片原售78元，現售70元，減價逾一成，希望「清貨」。她指，美食展銷情比預期中多兩成，「今次人流比較多，接近七成市民使用消費券付款，比較少人使用現金，人均消費亦達100至200元。」

售賣奶類產品店鋪MILK TOP 負責人王先生指，今日再推出新的優惠，例如牛奶買一送一，兩盒蛋糕只售100元，五件雪糕售60元，期望可以清貨。他指銷情比想像中多兩成半，「今年反應幾好，受惠於消費券市民比較願意消費，人均消費達100元以上。」另外，他期望稍後下午的人流會增多。

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