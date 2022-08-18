出院長者沒陰性證明仍送返院舍　安老業界促設中轉站免播疫

本港疫情持續上升至5700多宗，醫院床位逐漸緊張，幾乎每日都有安老院舍爆疫情況。安老事務委員會委員李輝今日（18日）在電台表示，當局規定染疫長者康復後，需持有48小時核酸檢測陰性結果，才能出院返回院舍，惟醫院床位緊張，院方將部份已打兩至三針，且病毒量低的長者送返院舍，她擔心這類長者送返院舍，或會感染其他院友。她建議，當局增設中轉站，讓出院長者前往隔離中心隔離滿7至14日才返回院舍。



▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼



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李輝今日在商台《在晴朗的一天出發》表示，目前院舍要守住兩個關口，包括防止院舍員工在社區感染病毒後帶回院舍及防止院舍長者在醫院覆診或入院治療期間染疫，並將病毒帶到院舍。

安老事務委員會委員李輝表示，院方將部份已打兩至三針，且病毒量低的長者送返院舍。（資料圖片/梁鵬威攝）

不過，有確診長者入院被隔離三至五日，出院時未持有48小時核酸陰性結果，卻因已打兩至三針及病毒量低被送返院舍。李輝指，早前有一名長者CT值38，顯示其病毒量低。惟該名長者返院舍後出現症狀，院舍逾20個長者被列為密切接觸者，被轉移至亞博館檢疫。當中有三名長者確診，又被轉移至北大嶼山醫院接受治療 ，「證明個（病毒）鏈無被切斷，如果切斷咗唔會有後續情況出現。」

她認為，當局應確定長者獲得48小時核酸陰性報告才能出院，建議增設中轉站，讓出院長者前往隔離中心隔離滿7至14日才返回院舍。