新冠疫苗｜叙福樓新招助谷針　員工帶3歲以下子女打針可享半日假

政府月初將幼童接種新冠疫苗年齡下降至半歲，有企業率先宣布新招「谷針」，鼓勵員工帶年幼子女接種疫苗。

叙福樓集團今日（18日）表示，集團屬下全職僱員若帶同3歲以下子女接種疫苗，將可享有半日有薪針假，每打一針均可享有半日假，以鼓勵員工帶同子女打針，以及諮詢醫護專業意見。



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叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍，今早(18日)在Facebook發文，附上其集團及子公司「株式會社有限公司」的人力資源部通告，指為方便同事帶同子女接種疫苗，故會讓帶3歲以下子女打針的全職員工提供半日針假，而每名3歲以下子女，每一針均可為父母帶來半日針假。

黃傑龍在帖文中解釋，理解父母希望子女能得到較好保護，但同時會憂慮疫苗副作用對子女的影響，故會「心大心細」是否帶子女打針。他續指，作為僱主無法就此提供意見，但會為員工提供彈性和便利，包括讓決定帶子女打針的員工提供半日針假。

（黃傑龍fb圖片）

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