罕見長新冠後遺症　女童每日短暫失明幾十秒　併發嘶吼症個案急升

近日兒童確診個案持續上升，死亡，重症個案增，以及康復後的長新冠後遺症惹關注，截至8月15日，瑪嘉烈醫院共跟進288宗8至13歲的小童長新冠個案，當中有患者出現每日短暫失去視力的後遺症。至於出現嘶吼症的個案亦有上升，近期每日或隔日便會有個案呈報。



瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，當小朋友出現病徵時，家長不應猶疑，要盡快帶小朋友求醫，及早接種新冠疫苗亦能有效預防感染後的急性併發症或後遺症。



根據世界衞生組織對長新冠的定義，是指於染疫後三個月出現，並維持至少兩個月，亦無法由其他疾病診段所解釋的症狀。

關日華指出長新冠在小朋友上亦不罕見，截至8月15日，瑪嘉烈醫院共跟進288宗8至13歲的兒童及青少年長新冠個案，最常見的併發症有記憶力衰退、認知功能障礙、失眠、疲倦及頭痛，亦有個案會有脫髮、濕疹等。

但亦會有一些較為罕見的長新冠症狀，關日華稱，曾有一名女童出現了短暫失去視力的徵狀，每日會病發一至兩次，每次有10至30秒的時間失明，嚴重影響生活。

兒童多系統發炎綜合症（MIS-C）是另一個小童常見的後遺症，關日華指，通常會於確診後的2至6周出現，可同時出現發燒、紅眼、出紅疹等病徵，至今有超過五十宗MIS-C的個案，當中過半的病童需接受深切治療，他提醒家長當見到小朋友出現發燒、神智不清、嘔吐、呼吸困難等病徵時要盡快求醫。

近期兒童確診個案上升，患者出現嘶吼症惹關注，關日華指嘶吼症是指喉嚨、氣管和支氣管的周圍腫脹，令患者呼吸困難並發出嘶吼聲。以往嘶吼症屬罕見症狀，一季當中只會有一至兩名患者，但在新冠疫情下隔日甚至每日都會有個案，嘶吼症只要適時求醫便不會有後遺症，呼籲家長當聽到小朋友呼吸有困難時要盡快求醫。

兒童患者併發急性壞死性腦炎同樣問題嚴重，甲急性壞死性腦炎是一種破壞性神經系統疾病，受影響的人會神智、意識急劇變化，局部性神經功能缺損，嘔吐和抽筋，這種腦炎臨床病情會急轉，進展快，死亡率亦高。

關日華指，一旦發現病童出現呼吸急促、呼吸聲大、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神智變差、抽筋等徵狀，要馬上送院治理。接種疫苗是最有效預防急性併發症及後遺症的方法，呼籲家長指應盡快帶小朋友打針。

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