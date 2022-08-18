確診破6000宗水平　創4月以來新高　3歲以下幼童染疫比例飆至約2%

本港單日確診數字突破六千大關！衞生防護中心公布今（18日）增6054宗個案，為3月31日後首次單日確診逾6000宗，其中243宗屬輸入個案，有71宗於檢測中心發現，大部分CT值高，相信是復陽個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，最近一周確診個案中，1-3歲患者的比例約1.8-2%，對比7月中的1.2%有上升趨勢，而3歲以下幼童現已可接種疫苗，故呼籲家長盡快帶小朋友前往打針。



同時，衞生防護中心收到6間院舍報告，分別是4間為安老院舍，2宗殘疾院舍，共有6名院友及3名員工確診，15名院友被列為密切接觸者。學校方面則新增48宗呈報個案，涉36間學校，包括38名學生及10名教職員。當中，粉嶺嘉福村嘉福浸信會幼兒園及香港澳洲國際學校有班別需要停課一周。



▼8月15日 兒童醫院開始同時提供科興和復必泰疫苗▼



+ 3

新增6054宗確診 243宗為輸入個案

張竹君表示，本地新增個案6054宗，當中5811宗為本地個案，2184宗經核酸陽性發現，3627宗於快測後經核酸證實染疫。至於243宗輸入個案來自來49個國家，當中7個國家輸入個案超過10宗，包括印度、泰國、英國、菲律賓、新加坡、日本及加拿大。121宗在機場臨時樣本收集中心採樣，51宗在首三天於酒店或檢疫中心發現，其餘71宗在第4至14日後於檢測中心發現，大部分CT值高，相信是復陽個案。

變種BA.5比例升至27.2% 張竹君再籲家長盡快帶幼童打針

張竹君指，現時懷疑變異病毒BA.5上升至27.2% ，懷疑為BA.2.12.1則佔9% ，而最近一周確診個案中，1-3歲患者的比例約1.8-2%，對比7月中的1.2%有上升趨勢，而3歲以下幼童現已可接種疫苗，故呼籲家長盡快帶小朋友前往打針。

6院舍爆疫 4間為安老院舍

衞生署指收到6間院舍報告，分別是4間為安老院舍，2宗殘疾院舍，共有6名院友及3名員工確診，15名院友被列為密切接觸者。

涉事院舍包括：

鳳凰奧運護老院有限公司，1名院友確診，2名院友是密切接觸者

雅園，1名院友及2名員工確診，2名院友是密切接觸者

心悠居長者之家，1名院友及員工確診，3名院友是密切接觸者

基督教靈實協會靈實護養院，1名院友確診，1名院友是密切接觸者

善導會秦石中途宿舍，有1名院友確診，4名院友是密切接觸者

心理衞生會李鄭屋宿舍，1名院友確診，4名院友是密切接觸者

增48宗學校呈報 香港澳洲國際學校6J班3學生確診須停課

至於學校方面，張竹君指雖然大部份學校放假，依舊新增48宗呈報個案，涉36間學校，包括38名學生及10名教職員，分別來自26間幼稚園、7間小學及3間中學。當中，5間學校在過去7天有2宗或以上個案，已建議2間學校個別班級停課一周。年齡分布方面，1至3歲佔1.8至2%，對比7月中的1.2%有上升。

涉事學校包括︰

粉嶺嘉福村嘉福浸信會幼兒園pn班，全班有28名學生，3名學生確診

香港澳洲國際學校6J班，全班有25名學生，3名學生確診

張竹君呼籲未打新冠疫苗的市民應盡快打針，家長亦應盡快帶3歲以下的小朋友打針。她提到之前個案年齡分布有年輕化趨勢，如最近一周1至3歲佔1.8至2%之間，相對7月中，有1.2%有上升趨勢。

▼直擊享維港海景啟德方艙醫院▼



+ 14

▼8月11日 九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼

