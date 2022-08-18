疫情．最新｜增6054宗確診　3歲以下染變種病毒比率增至近2%

單日確診破六千宗，本港今日（18日）新增6054宗確診，包括243宗輸入，累計1886名確診病人留院治療，包括265宗新入院個案，累積34人危殆，22人嚴重，增5人死亡，包括兩名病人康復出院返家後，情況惡化再入院死亡。

學校呈報個案48宗，兩間學校有班級爆疫要停課一周。變異病毒株個案上升，懷疑BA.5個案佔整體27.2% ，懷疑BA.2.12.1則佔9%。年齡分布方面，1至3歲佔1.8至2%，對比7月中的1.2%有上升。



昨日疫情總覽：



▼直擊享維港海景啟德方艙醫院▼



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▼8月17日 特首李家超視察醫管局兩間醫院▼



【17:05】張竹君表示，入境檢疫人士8日後確診個案每日都有一些，大約二十多宗，大部分CT值好高，似是復陽，不理復陽，4至7日在社區檢測中心發現黃碼個案，扣除復陽，大約20%，今日22%，屬預期之內，3日檢疫及機場發現到8成個案，餘下兩成，黃碼後盡早檢測到，屬預期之內。

現時每日1至2%個案可能2至4月曾感染，當中一半是復陽，入院後又陰又陽，佔約1%，餘下1%是再次感染。BA.5 每日數上升，趨勢似外國全球會成主流，感染力高，上升趨勢好快，不能預計情況。

【16:55】本港新冠疫情回升，今日(18日)新確診個案突破6000宗水平。港府今日（18日）表示，東區、南區、屯門區及灣仔區有部份地區污水檢測結果呈陽性，且病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能存在隱性患者，故會派發23.5萬個快速抗原測試包，供相關居民及工作人員自行檢測。新增受影響的屋苑包括東區的杏花邨、南豐新邨，南區的薄扶林花園及舂坎角華翠海灣別墅等。

▼8月18日 部份污水陽性大廈▼



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【16:54】建議兩間學校停課一周：

1)(粉嶺嘉福村)嘉福浸信會幼兒園：PN班28學生中3人確診

2)香港澳洲國際學校：6J班25學生中有3人確診

【16:52】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（18日）新增6054宗確診，包括243宗輸入，學校呈報個案48宗，兩間學校有班級爆疫要停課一周。變異病毒株個案上升，懷疑BA.5個案佔整體27.2% ，懷疑BA.2.12.1則佔9%。年齡分布方面，1至3歲佔1.8至2%，對比7月中的1.2%有上升。

【16:40】增5人死亡，包括兩人康復出院返家後，情況惡化再入院死亡。其中一人為82歲老翁，已打3針，本身慢性肺阻塞病，曾中風、胃癌，7月尾新冠入院，情況一直有好轉，服完抗病毒藥後，抗原測試陰出院返家，8月14日再有胃出血，重返急症，核酸測試陰性，情況繼續惡化，相信個案與新冠無直接關係。

另一人為92歲婆婆，已打兩針，本身有血壓高、心律不正，家人確診，入院有咳、啖，服食口服藥後，病徵消散了，出院一星期後突然失去知覺，送入急症室已無生命表徵，已經轉介死因庭，相信與新冠未必直接有關。

【16:30】醫院管理局總行政經理關慧敏表示，本港今日累計1886名確診病人留院治療，包括265宗新入院個案，累積34人危殆，22人嚴重，增5人死亡，包括兩名病人康復出院返家後，情況惡化再入院死亡。

【13:58】澳門衞生局發公告，由今日（18日）凌晨零時起，登上由外國、香港或台灣地區到澳門的民用交通工具的任何人士，毋須再出示疫苗接種證明，但入境人士須遵守相關核酸陰性檢測證明和醫學觀察規定。



選委界立法會議員江玉歡，一直爭取港府撤銷對來港人士的疫苗接種要求，質疑變相阻止無打針的海外港人回家，令他們失去拒絕接種疫苗的權利。她認為澳門比香港「走得遠、走得快」，大讚澳門在檢疫安排上更靈活及懂得「張弛有道」的道理。

【13:04】政府月初將幼童接種新冠疫苗年齡下降至半歲，有企業率先宣布新招「谷針」，鼓勵員工帶年幼子女接種疫苗。叙福樓集團今日（18日）表示，集團屬下全職僱員若帶同3歲以下子女接種疫苗，將可享有半日有薪針假，每打一針均可享有半日假，以鼓勵員工帶同子女打針，以及諮詢醫護專業意見。

▼8月4日 土瓜灣美雅幼兒園10名幼童打科興疫苗▼



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【11:22】本港疫情持續上升至5700多宗，醫院床位逐漸緊張，幾乎每日都有安老院舍爆疫情況。安老事務委員會委員李輝今日（18日）在電台表示，當局規定染疫長者康復後，需持有48小時核酸檢測陰性結果，才能出院返回院舍，惟醫院床位緊張，院方將部份已打兩至三針，且病毒量低的長者送返院舍，她擔心這類長者送返院舍，或會感染其他院友。她建議，當局增設中轉站，讓出院長者前往隔離中心隔離滿7至14日才返回院舍。

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▼8月16日 醫管局教正確戴口罩及兒童染疫風險▼



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陳飛麗（右一）重拾昔日夢想，毅然從空中服務員轉行做護士。（養和醫院提供）

【07:10】疫情持續逾兩年半，各行各業面對巨大衝擊，不少人選擇轉行重新出發。正就讀養和醫院護士學校的陳飛麗亦趁這時機重拾昔日夢想，毅然從空中服務員轉行做護士，希望擺脫空姐的機械式工作，發揮助人的熱誠，並應用以往在航空業工作的知識，主動關懷病人，與之溝通，「其實少少關心關懷，佢哋已經好開心。」

▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼



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【07:00】本港新冠肺炎疫情未見回落，日增確診逼近6,000宗。隨着竹篙灣社區隔離設施的入住人數增加至約七成，啟德社區隔離設施（又稱啟德方艙醫院）亦準備啟用。《香港01》日前到啟德社區隔離設施，民眾安全服務處總參事梁冠康受訪時透露，當竹篙灣的入住率達大約八成，啟德便會啟用，現時已準備就緒，只要政府決定動用，只須48小時便可投入運作。他強調啟德的設計人性化，每間房設有獨立廁所和浴室，床褥亦加厚了，更有電視機及電蒸爐。

啟德方艙醫院位於啟德前跑道區，原本改為公園，可飽覽觀塘避風塘至鯉魚門景色。記者現場所見，部份方艙醫院房間可觀賞海景，即使檢疫期間必須留在房間，都仍可一覽海景。梁冠康表示，有六幢的房間可觀賞海景，但房間編配由職員因應運作所需而決定，並非確診者自行揀選。

【07:00】第二場「前廳交流會」昨日舉行，政務司長陳國基率領9名官員出席，除了打擊衛生黑點主題外，議員提出的問題相當廣泛，小至餵飼野鴿、發泡膠箱堆積，大至對內對外通關，可謂包羅萬有。通關始終是社會頭等大事，陳國基會後指，政府早前將海外抵港人士檢疫期改為「3+4」，效果不錯，會繼續檢視疫情發展，如條件成熟許可，一定會繼續放寬。

▼8月16日 馬鞍山福安花園第一座圍封強檢▼



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▼8月10日起強制檢測公告▼



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▼8月16日 「最幸福霓虹燈」冠南華裙褂招牌拆卸前最後亮起▼



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▼8月17日 冠南華婚紗決定押後拆除「冠南華」霓虹燈招牌▼

