疫情．最新｜增6054宗確診　3歲以下染變種病毒比率增至近2%

撰文：王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 陳淑霞 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 曾鳳婷 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 蕭博禧
出版：更新：

單日確診破六千宗，本港今日（18日）新增6054宗確診，包括243宗輸入，累計1886名確診病人留院治療，包括265宗新入院個案，累積34人危殆，22人嚴重，增5人死亡，包括兩名病人康復出院返家後，情況惡化再入院死亡。
學校呈報個案48宗，兩間學校有班級爆疫要停課一周。變異病毒株個案上升，懷疑BA.5個案佔整體27.2% ，懷疑BA.2.12.1則佔9%。年齡分布方面，1至3歲佔1.8至2%，對比7月中的1.2%有上升。

昨日疫情總覽：

疫情．8.17｜增5757宗確診創反彈後新高　單日入院病人逼近300人

▼直擊享維港海景啟德方艙醫院▼

+14

▼8月17日　特首李家超視察醫管局兩間醫院▼

【17:05】張竹君表示，入境檢疫人士8日後確診個案每日都有一些，大約二十多宗，大部分CT值好高，似是復陽，不理復陽，4至7日在社區檢測中心發現黃碼個案，扣除復陽，大約20%，今日22%，屬預期之內，3日檢疫及機場發現到8成個案，餘下兩成，黃碼後盡早檢測到，屬預期之內。

現時每日1至2%個案可能2至4月曾感染，當中一半是復陽，入院後又陰又陽，佔約1%，餘下1%是再次感染。BA.5 每日數上升，趨勢似外國全球會成主流，感染力高，上升趨勢好快，不能預計情況。

杏花邨、湖景邨等逾40屋苑及大廈污水呈陽性　政府派23萬套快測包

【16:55】本港新冠疫情回升，今日(18日)新確診個案突破6000宗水平。港府今日（18日）表示，東區、南區、屯門區及灣仔區有部份地區污水檢測結果呈陽性，且病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能存在隱性患者，故會派發23.5萬個快速抗原測試包，供相關居民及工作人員自行檢測。新增受影響的屋苑包括東區的杏花邨、南豐新邨，南區的薄扶林花園及舂坎角華翠海灣別墅等。

▼8月18日　部份污水陽性大廈▼

+1

【16:54】建議兩間學校停課一周：

1)(粉嶺嘉福村)嘉福浸信會幼兒園：PN班28學生中3人確診

2)香港澳洲國際學校：6J班25學生中有3人確診

【16:52】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（18日）新增6054宗確診，包括243宗輸入，學校呈報個案48宗，兩間學校有班級爆疫要停課一周。變異病毒株個案上升，懷疑BA.5個案佔整體27.2% ，懷疑BA.2.12.1則佔9%。年齡分布方面，1至3歲佔1.8至2%，對比7月中的1.2%有上升。

【16:40】增5人死亡，包括兩人康復出院返家後，情況惡化再入院死亡。其中一人為82歲老翁，已打3針，本身慢性肺阻塞病，曾中風、胃癌，7月尾新冠入院，情況一直有好轉，服完抗病毒藥後，抗原測試陰出院返家，8月14日再有胃出血，重返急症，核酸測試陰性，情況繼續惡化，相信個案與新冠無直接關係。

另一人為92歲婆婆，已打兩針，本身有血壓高、心律不正，家人確診，入院有咳、啖，服食口服藥後，病徵消散了，出院一星期後突然失去知覺，送入急症室已無生命表徵，已經轉介死因庭，相信與新冠未必直接有關。

【16:30】醫院管理局總行政經理關慧敏表示，本港今日累計1886名確診病人留院治療，包括265宗新入院個案，累積34人危殆，22人嚴重，增5人死亡，包括兩名病人康復出院返家後，情況惡化再入院死亡。

入境澳門今起毋須證明已打針　江玉歡讚靈活　嘆港府對意見無反應

【13:58】澳門衞生局發公告，由今日（18日）凌晨零時起，登上由外國、香港或台灣地區到澳門的民用交通工具的任何人士，毋須再出示疫苗接種證明，但入境人士須遵守相關核酸陰性檢測證明和醫學觀察規定。

選委界立法會議員江玉歡，一直爭取港府撤銷對來港人士的疫苗接種要求，質疑變相阻止無打針的海外港人回家，令他們失去拒絕接種疫苗的權利。她認為澳門比香港「走得遠、走得快」，大讚澳門在檢疫安排上更靈活及懂得「張弛有道」的道理。

新冠疫苗｜叙福樓新招助谷針　員工帶3歲以下子女打針可享半日假

【13:04】政府月初將幼童接種新冠疫苗年齡下降至半歲，有企業率先宣布新招「谷針」，鼓勵員工帶年幼子女接種疫苗。叙福樓集團今日（18日）表示，集團屬下全職僱員若帶同3歲以下子女接種疫苗，將可享有半日有薪針假，每打一針均可享有半日假，以鼓勵員工帶同子女打針，以及諮詢醫護專業意見。

▼8月4日　土瓜灣美雅幼兒園10名幼童打科興疫苗▼

+8
出院長者沒陰性證明仍送返院舍　安老業界促設中轉站免播疫

【11:22】本港疫情持續上升至5700多宗，醫院床位逐漸緊張，幾乎每日都有安老院舍爆疫情況。安老事務委員會委員李輝今日（18日）在電台表示，當局規定染疫長者康復後，需持有48小時核酸檢測陰性結果，才能出院返回院舍，惟醫院床位緊張，院方將部份已打兩至三針，且病毒量低的長者送返院舍，她擔心這類長者送返院舍，或會感染其他院友。她建議，當局增設中轉站，讓出院長者前往隔離中心隔離滿7至14日才返回院舍。

+1

▼8月16日　醫管局教正確戴口罩及兒童染疫風險▼

+7
陳飛麗（右一）重拾昔日夢想，毅然從空中服務員轉行做護士。（養和醫院提供）
疫下空姐重拾昔日夢想　轉行做護士　冀擺脫機械式工作充實自我

【07:10】疫情持續逾兩年半，各行各業面對巨大衝擊，不少人選擇轉行重新出發。正就讀養和醫院護士學校的陳飛麗亦趁這時機重拾昔日夢想，毅然從空中服務員轉行做護士，希望擺脫空姐的機械式工作，發揮助人的熱誠，並應用以往在航空業工作的知識，主動關懷病人，與之溝通，「其實少少關心關懷，佢哋已經好開心。」

▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼

+3
啟德方艙醫院料快啟用　直擊維港海景隔離房間　有廁所、電蒸爐

【07:00】本港新冠肺炎疫情未見回落，日增確診逼近6,000宗。隨着竹篙灣社區隔離設施的入住人數增加至約七成，啟德社區隔離設施（又稱啟德方艙醫院）亦準備啟用。《香港01》日前到啟德社區隔離設施，民眾安全服務處總參事梁冠康受訪時透露，當竹篙灣的入住率達大約八成，啟德便會啟用，現時已準備就緒，只要政府決定動用，只須48小時便可投入運作。他強調啟德的設計人性化，每間房設有獨立廁所和浴室，床褥亦加厚了，更有電視機及電蒸爐。

啟德方艙醫院位於啟德前跑道區，原本改為公園，可飽覽觀塘避風塘至鯉魚門景色。記者現場所見，部份方艙醫院房間可觀賞海景，即使檢疫期間必須留在房間，都仍可一覽海景。梁冠康表示，有六幢的房間可觀賞海景，但房間編配由職員因應運作所需而決定，並非確診者自行揀選。

政圈風聲｜議員盼取消登機來港PCR檢測　免滯留外地風險

【07:00】第二場「前廳交流會」昨日舉行，政務司長陳國基率領9名官員出席，除了打擊衛生黑點主題外，議員提出的問題相當廣泛，小至餵飼野鴿、發泡膠箱堆積，大至對內對外通關，可謂包羅萬有。通關始終是社會頭等大事，陳國基會後指，政府早前將海外抵港人士檢疫期改為「3+4」，效果不錯，會繼續檢視疫情發展，如條件成熟許可，一定會繼續放寬。

▼8月16日　馬鞍山福安花園第一座圍封強檢▼

+2
增5757宗確診　4幼園有班別停課　南區翡翠長者之家爆疫全院撤離疫情｜增4人死　確診個案60歲以上佔25%　每日新增入院逼近300新冠疫苗｜兩劑接種率達9成　楊何蓓茵：打針與否分別可是生與死何栢良倡取消第三針疫苗寬限期　籲60歲以上患者服用新冠口服藥13私家醫院首階段供364病床　合適公院病人上月底開始轉私家治療

▼8月10日起強制檢測公告▼

+52
強制檢測｜萬景峯、太古城等65幢大廈上榜　沙田、東區重災確診大廈｜增2625幢　涉擎天半島、君臨天下等豪宅　葵涌廣場上榜馬鞍山福安花園第一座解封　發現9宗陽性及12宗不確定個案油塘邨、溱岸8號、Ocean One等多處污水呈陽性　政府派23萬快測包
失業率｜5至7月降至4.3%　就業不足率銳減至2.2%樂見商界歡迎3+4檢疫安排 李家超：聽到業界要求與內地通關紅黄碼3+4｜貿發局林建岳促准黃碼人士入會展：國際會展貢獻大旅客機場半夜確診無車送往隔離設施　政府補鑊即日凌晨一小時一班旅遊展周四開鑼　日本泰國旅遊機構看好「3+4」吸引港人外遊7月訪港旅增4.5倍至4.8萬　旅發局：放寬檢疫後可吸引旅客到港國泰推新計劃整合馬可孛羅會及亞洲萬里通　續會自動過渡至新計劃衞生黑點｜高官巡視後仍有廢棄電單車　有後巷垃圾堆積如山

▼8月16日　「最幸福霓虹燈」冠南華裙褂招牌拆卸前最後亮起▼

+6
李家超關注患嘶哮症幼童　呼籲家長盡早讓子女接種疫苗外地生來港開學高峰　醫衞局：很快宣布「來港易」新安排港生難返內地開學　港府擬包機接送　民建聯倡「逆向隔離」方案3+4隔離｜陳國基指效果不錯：若條件成熟一定會繼續放寬公海遊亮綠燈近3個月　無郵輪回港復辦　姚柏良促撤熔斷機制

▼8月17日　冠南華婚紗決定押後拆除「冠南華」霓虹燈招牌▼

+4
新冠肺炎
衞生防護中心
醫務衞生局
新冠疫苗
中國科興
BioNTech復必泰疫苗
疫苗通行證
香港健康碼
Omicron變種病毒
變種病毒
醫院管理局
疫苗接種
我主場
01 Video
你可能感興趣